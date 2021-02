Ator de Deus Salve o Rei será pai de Cauã Reymond em Um Lugar ao Sol; saiba quem · .

Rafael Primot, que interpretou Osiel em Deus Salve o Rei (2018) será o personagem de Cauã Reymond na primeira fase de Um Lugar ao Sol, novela que será exibida no horário nobre da Globo. O ator, que mora em São Paulo, já está no Rio de Janeiro para iniciar as gravações.

A trama de Lícia Manzo contará a história dos gêmeos Renato e Mateus, que serão interpretados por Cauã e que foram separados na maternidade. Renato será criado por uma família com muito dinheiro, enquanto Mateus crescerá em um orfanato, mas quando adultos os dois terão seus destinos cruzados. O ator Rafael Primot será pai adotivo de um deles.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra, Rafael teve que realizar o teste PCR para entrar em isolamento no hotel, onde continuará durante todo o período de gravação. O ator também poderá ser visto na série Chuva Negra, que irá ao ar no Canal Brasil, em que ele participa do roteiro e do elenco.