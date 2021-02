Ator Dustin Diamond, de Uma Galera do Barulho, morre aos 44 anos

A manhã desta segunda-feira (1) foi triste para os fãs de Uma Galera do Barulho (em inglês, Saved by the Bell). O ator Dustin Diamond, conhecido por interpretar o jovem Samuel “Screech” Powers na série dos anos 1990, faleceu após lutar conta um câncer de pulmão. A informação foi dada pelo TMZ.

Dustin Diamond no papel de Screech em Uma Galera do Barulho. (Fonte: NBC/Reprodução)Fonte: NBC

Luta contra o câncer

O ator foi hospitalizado no dia 4 de janeiro após sentir fortes dores pelo corpo. Diamond foi para um hospital na Flórida, passou por vários testes e foi diagnosticado com um câncer de estágio 4 no pulmão. Ao final do mês, Diamond já havia passado pela primeira rodada de quimioterapia e estava se preparando para a segunda.

Infelizmente, a saúde do ator piorou muito nos últimos dias e, por consequência disso, os médicos decidiram suspender as quimioterapias e desligar os aparelhos que o ajudavam a respirar. Após isso, começaram os tratamentos paliativos até a manhã desta segunda-feira, quando o ator morreu.

Dustin Diamond tinha 44 anos e estava acompanhado da namorada quando faleceu.

Screech

Diamond ficou famoso mundialmente fazendo o papel do nerd Samuel “Screech” Powers na série Uma Galera do Barulho, que foi ao ar entre 1989 e 1993. Após isso, o ator participou em outros trabalhos derivados da série original, como Saved by the Bell: The College Years e Saved by the Bell: The New Class.