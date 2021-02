Atriz Maria Zilda encerra lives polêmicas e chora ao revelar o motivo · .

A atriz Maria Zilda Bethlem anunciou o fim da Live da Alegria, após nove meses entrevistando famosos no Instagram e polemizando com assuntos escondidos nos bastidores da TV ou considerados tabus. A veterana chorou e revelou que seu estado emocional e o de seus entrevistados não condizem mais com a proposta do projeto.

Ela teve a ideia em maio de 2020, quando a população enfrentava um dos maiores picos da pandemia do coronavírus.

“Quero dar uma satisfação a quem foi meu parceiro, a quem me acompanhou durante todos esses meses. A Live da Alegria surgiu com o propósito de levar alegria para as pessoas. Eu não sinto mais essa alegria. Foram meses que eu consegui fazer isso, mas vai acabar porque não tem mais alegria”, iniciou.

Emocionada, a artista contou ainda que as pessoas não têm mais aceitado participar das entrevistas por estarem apreensivas e sem perspectiva de vida. “Não há mais pessoas que eu convide que aceitem participar. As pessoas estão muito tristes e preocupadas com a própria vida, e estão cobertas de razão”, completou.

Aos 67 anos de idade, Maria Zilda disse que também está preocupada com o seu futuro e das demais pessoas em virtude dos rumos que a polícia brasileira está tomando nos últimos anos, além do estado de alerta para a Covid-19.

“Eu também estou preocupada, panicada, estou muito só. Quero pedir desculpas por não conseguir mais levar alegria para vocês. Não está dando mais, está muito difícil”, desabafou.

A atriz ainda criticou Jair Bolsonaro: “O governo e a política estão acabando com nosso país. A gente combinou de não falar disso nas lives, mas esperei a última para poder falar. Esse país não é digno de nós. Esse presidente não é digno do país.”

Por fim, a artista prometeu manter contato com seus seguidores. “Vocês foram grandes companheiros para mim, foram minha vida, minha razão de viver. Uma pena que a Live da Alegria tenha terminado assim. Se cuidem, não saiam de casa sem máscara. A gente tem que ficar vivo.”

Assista ao vídeo completo abaixo: