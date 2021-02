Atualização do iOS traz suporte ao DualSense e controle do Xbox Series X

A Apple lançou nesta terça-feira (3) a atualização 14.5 para smartphones e tablets iOS, de forma exclusiva para testadores beta. Segundo a empresa, o patch permite suporte completo ao DualSense do PS5 e ao controle do Xbox Series S/X, inaugurando a compatibilidade da nova geração com seus equipamentos.

Conforme relatos do The Verge, os dispositivos iOS, além de possuírem compatibilidade com o controle do Xbox One e do PS4, também terão suporte aos periféricos da nova geração, permitindo que jogos da biblioteca Apple possam ser controlados remotamente dos acessórios.

A atualização já está disponível para testadores beta, mas ainda não há previsão de quando será lançada como um update público para todos os usuários do sistema operacional.

A Apple também confirmou que o patch terá capacidade de desbloquear um iPhone com Apple Watch utilizando máscara facial, receberá chamadas de emergência por assistência virtual e ganhará suporte a dual-SIM 5G.

Você pretende utilizar um DualSense ou controle do seu Xbox Series S/X para jogar no iOS? Deixe sua resposta nos comentários.