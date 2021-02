Áudio vazado sobre Tevez esquenta clima nos bastidores do Boca Juniors

O clima no Boca Juniors está quente. Tudo por conta do encontro de férias de Carlitos Tevez com o ex-presidente Daniel Angelici, que culminou em um áudio vazado de Jorge Bermúdez sobre a cena.

O ex-zagueiro, um dos integrantes do comando do futebol da equipe xeneize, já fez duras críticas ao atacante por conta da relação com o antigo presidente. Na mensagem de voz, voltou a falar do encontro.

“Eles são pessoas livres, não são criminosos, pelo menos socialmente. Eles podem ficar juntos, podem se ver, podem tomar um café. Não podemos atacar Tevez porque ele se reúne com Angelici, com Macri, com o dois juntos, ou com quem quer amigos “, ironizou Bermúdez, completando.

“Nisso temos que ser muito inteligentes e transparentes. Continuamos com a gente, papai. Que ele continue fazendo suas coisas, mas as intenções são evidentes. Obviamente”, finalizou.

O atrito de Tevez com Bermúdez ocorreu por conta de uma renovação de contrato do atacante. O dirigente não gosta da relação com o ex-presidente e já chamou o ídolo de ex-jogador.

Tevez tem vínculo com o Boca Juniors até o dia 30 de junho. Nesta sexta-feira (5), o atacante completa 37 anos.