Auxílio de R$300 e R$600: mais de 1,2 milhão recebem indevidamente, mas só 220 mil devolvem

A Caixa recebeu até agora R$ 260 milhões referente a parcelas do auxílio emergencial que foram devolvidas. O montante se refere a valores pago por pessoas que ganharam o benefício mesmo não estando dentro dos critérios estabelecidos.

O pagamento do auxílio emergencial se encerrou no último dia 27. No total, aproximadamente 220 mil brasileiros pagaram a Guia de Recolhimento da União (GRU). A guia foi emitida por meio do site do Ministério da Cidadania.

Por outro lado, o número de devolução é bastante inferior ao esperado. Ao todo 1,3% das pessoas que receberam o SMS devolveram os recursos indevidos. Todavia, no final do ano passado, foram enviados 1,2 milhão de SMS apontando pessoas que poderiam ter recebido o dinheiro indevidamente.

A análise de quem deveria devolver o benefício foi realizada por meio de dados da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

O motivo da devolução variou, porém, veja algumas hipóteses apresentadas pela União:

Renda incompatível com o programa

Acumulo de benefícios sociais do governo

Conquista de um emprego no decorrer dos pagamentos

Militares devolvem auxílio emergencial

Dos 220 mil brasileiros que emitiram a GRU e devolveram o benefício 38,2 mil são militares. Os dados são do Ministério da Defesa e foram repassados ao portal Metrópole.

Isso significa, que até sábado (30), data que o levantamento foi realizado, aproximadamente 97,5% dos militares que foram notificados para a devolução, a fizeram. Ao todo 39,2 mil militares das Forças Armadas podem ter ganhado o benefício indevidamente.

“A identificação dos beneficiários é feita mediante cruzamento de dados entre os pagamentos realizados pelo Ministério da Cidadania e a Folha de Pagamento dos Comandos das Forças”, afirmou a pasta da Defesa, em nota ao Metrópoles.

Como fazer a devolução do auxílio emergencial?

A devolução pode ser feita de maneira online.

Veja passo a passo abaixo:

Acesse o site do governo federal criado para devolução do auxilio emergencial Preencha todas as informações Emita uma Guia de Recolhimento da União (GRU) Pague nos canais atendimento do Banco do Brasil, como nos guichês de caixa das agências.

Outro lado

Ao Metrópoles, o Ministério da Cidadania afirmou que o índice de inconformidade do auxílio é 0,44%. Em outras palavras, a liberação do benefício teria atingido 99,56% de acerto.