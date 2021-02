Avaí anuncia nova versão de mascote: veja os detalhes

Depois de batalhar pelo acesso até a última rodada da Série B, o Avaí não conseguiu uma vaga na Série A 2021. Nesta quinta-feira, o Leão aproveitou o término do campeonato e o curto período de férias para surpreender os torcedores e anunciar uma nova presença cativa na Ressacada, o novo mascote.

O “Novo Leão” do time de Santa Catarina foi desenhado de uma maneira que o deixou “mais alegre, mais forte e mais disposto a animar o torcedor”, segundo o anúncio do Avaí. Muito maior fisicamente e com bastante ligação com a academia do clube, o “Novo Leão” pretende estar junto com novas comemorações do time.

O NOVO MASCOTE CHEGOU! 🦁 Estava com saudades do Leão? ⁰ Ele voltou e está de cara nova! Agora mais alegre, mais forte e mais disposto a animar o torcedor nos jogos e ações do Clube. E vem mais novidade por aí, aguardem!#NovoMascoteDoLeão pic.twitter.com/QybpRCRoz7 — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) February 4, 2021

Depois do fim da temporada de 2020 para o Avaí, o Leão volta a campo no dia 24 deste mês para dar início à sua campanha no Campeonato Catarinense de 2021. A partida será contra o Juventus-SC, na Ressacada.