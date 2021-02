Bahia x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

De um lado, a luta pela parte de cima da tabela. Do outro, o desespero para sair da degola. Nesta quarta-feira, o Fluminense visita o Bahia na Arena Fonte Nova, às 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa vem de uma vitória contra o Corinthians e um empate com o Vasco, concorrente direto. Já o visitante chega embalado com quatro partidas sem perder.

Neste momento o Bahia é o 15º colocado, com 36 pontos. São dois de diferença para o Sport, em 16º, e o Fotaleza, primeira equipe dentro do Z4. O técnico Dado Cavalcanti terá o retorno de Índio Ramírez após cumprir suspensão. O goleiro Douglas não deve ser problema. Nino Paraíba e Rodriguinho podem voltar. Rossi é desfalque.

O Fluminense, enfim, teve uma boa atuação no ano, a melhor sob o comando de Marcão, na vitória por 3 a 0 contra o Goiás. O resultado, inclusive, coloca o Tricolor na briga por uma vaga direta para a Libertadores, ficando cinco pontos atrás do São Paulo, atualmente em quarto. O treinador deve ter força total para o confronto, já que Yago Felipe volta de suspensão e Michel Araújo está recuperado.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLUMINENSE

Data/Hora: 03/02/2021, às 21h30

Local: Arena Fonte Nova – Salvador (BA)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA – SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA – SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

BAHIA (Técnico: Dado Cavalcanti)

Douglas Friedrich; João Pedro (Nino), Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Índio Ramírez; Fessin, Thiago e Gilberto.

Desfalques: Rodriguinho, Nino Paraíba (dúvidas) e Matheus Bahia (lesão na coxa)

Pendurados: Edson, Marco Antonio e Clayson

Suspensos: Rossi

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Fred e Lucca.

Desfalques: Ganso (recuperação de cirurgia no apêndice) e Felippe Cardoso (recém-recuperado de Covid-19)

Pendurados: Egídio, Martinelli, Calegari, Danilo Barcelos, Fernando Pacheco, Matheus Ferraz, Michel Araújo, Igor Julião, André e Nenê

Suspensos: Ninguém

Palpites: Na redação do LANCE!, 60% apostam em um empate, enquanto 20% acham que o Fluminense vence e 20% acreditam no Bahia.