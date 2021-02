Bate-Papo BBB: Kerline revê a mãe após eliminação do BBB21 e descarta ‘plantas’ na edição | Bate-Papo BBB

O BBB 21 está a todo vapor e na noite desta terça-feira, 2/2, aconteceu a primeira eliminação da edição: Kerline deixou a casa com 83,50% dos votos em Paredão contra Sarah e Rodolffo. Com isso, tivemos também o primeiro Bate-Papo BBB com Ana Clara e Rhudson Victor , que receberam, além da eliminada, a participação virtual de Thaynara OG . Cola aqui na #RedeBBB para saber tudo que rolou!

A conversa começou animada com a participação de Thaynara OG, fã assumida de BBB: “Amo o BBB. Minha vida é só BBB. Quando não estou no payperview, estou aqui. Acho que essa edição promete”.

Ana Clara quis saber se a influenciadora digital tinha o palpite certo de quem sairia no primeiro Paredão do BBB21.

“Sabia que a Kerline ia sair, porque ontem a Sarah garantiu a permanência dela na casa. Ontem no Jogo da Discórdia todo mundo cancelando o Lucas, cancelando a Juliette. Como ela foi a única que deu a cara para bater, a gente já sabia que a Kerline sairia. Nada contra. Mas por conta desse posicionamento, isso foi fundamental”, disse Thaynara OG, lembrando que Sarah, ao contrário da maioria dos brothers, indicou Fiuk e Lumena como “canceladores” no Jogo da Discórdia.

Logo em seguida foi a vez de Ana Clara bater aquele papo com Kerline, primeira eliminada do BBB21. A influenciadora contou que já esperava sua eliminação.

“Já tinha notado que a Sarah estava muito conectada com o Rodolffo. Eles eram muito amigos. Mesmo eu me considerando amiga deles também, tendo uma conexão legal, eles estavam mais juntos. Pensei: ‘Pronto, a torcida do Rodolffo vai toda para a Sarah também, já era’. E além disso, me envolvi também em uma questão, enfim”, disse Kerline.

A influenciadora foi parar no primeiro Paredão dessa edição por indicação do Líder Nego Di. A escolha do brother também não foi uma grande surpresa para ela.

“Eu já esperava a indicação porque tinham várias pessoas imunizadas que seriam primeiras opções dele. Ele conversou comigo, me disse que eu não era a primeira opção e que ele até esperava que eu voltasse (do Paredão). Eu concordei com os argumentos dele, achei ok. Foi só uma pena não poder fazer a Prova Bate-Volta”, disse Kerline.

Ana Clara ressaltou ainda a porcentagem com a qual Kerline foi eliminada e a sister disse ter se surpreendido: “É uma porcentagem alta para três pessoas no Paredão. Aí pensei: ‘Meu Deus, fui cancelada, fui rejeitada?’.”

Kerline também deu sua opinião sobre Lucas Penteado, com quem protagonizou alguns desentendimentos.

“Ele tem o péssimo defeito de não ouvir, ele prefere falar. Ele gosta de tirar onda com todo mundo, mas quando é com ele, não gosta. Ele não é uma pessoa que respeita o limite das outras pessoas.”

Kerline recebeu ainda uma surpresa especial: sua mãe apareceu no telão. Emocionada, a sister chorou.

Kerline é agora mais uma telespectadora do BBB21 e deu seus palpites do que vai acontecer no jogo daqui para frente. Confira as apostas da sister:

Próxima eliminação: “Acho que a Ju (Juliette). É uma pessoa que está precisando colocar a cabeça no lugar, mais do que o Lucas (Penteado). Porque o Lucas tem o apoio de pessoas que sabem falar e a Ju não tem. Ela não tem esse aparato. Acho que o Lucas vai se reerguer e que a Ju está sem ninguém como parceiro.”

Quem tem sua torcida: “Tenho que deixar minha torcida para Gil (Gilberto). Ele é muito querido! E Pocah em segundo lugar, ela é maravilhosa.”

Quem leva o prêmio: “Difícil dizer, mas acho que o Caio. Amo muito. Ou o Caio ou Lumena.”

Planta: “Não acho que tenha planta. Acho que a pessoa mais reservada é a Tatá (Thaís).

Quem adora causar: “Lucas em primeiro lugar, claro. Adora causar. E depois a mamãe guru, a Karol (Conká). Ela sempre causa por um bom resultado. No final você fala assim: é isso”.

Kerline contou ainda como vai lidar com as mudanças que vão acontecer em sua vida daqui para frente. “Achava que estava muito bem preparada para o jogo. Mas mexe com tudo. Agora vou respirar”, finalizou.

