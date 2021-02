Batwoman 2×3: Ryan customiza seu traje de heroína (Recap)

Imagem: The CW/Divulgação

A 2ª temporada de Batwoman começou a resolver alguns dos mistérios da série. Por exemplo, ganhamos mais detalhes sobre Safiyah, a vilã misteriosa que assusta até mesmo Alice e sua gangue. Enquanto isso, Ryan começou a assumir cada vez mais seu papel como heroína.

Confira o recap da série da DC a seguir!

Mais detalhes do episódio 2×3 de Batwoman

Apesar de usar o mesmo disfarce que Kate, a maioria dos cidadãos de Gotham já sabem que a Batwoman é uma pessoa diferente. Então, Ryan decide assumir a mudança e personalizar seu próprio disfarce.

Justo quando ela começa a ficar mais confortável, conhecemos alguns vilões novos. Por exemplo, Zsasz, carismático e letal. E, então, temos Safiyah. Juntos, eles parecem ser exatamente o que a série precisava para desenvolver a sua trama.

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

Aliás, Zsasz é justamente quem dá a ideia de alterar o disfarce. Afinal, ele diz que não reconhece a Batwoman no traje, o que faz Ryan pensar que ela precisa de sua identidade própria.

Luke está relutante porque preferia preservar tudo o que é relacionado à Kate. Mas, mesmo assim, ele concorda em fazer as alterações. Com isso, o traje serve perfeitamente em Ryan e melhora a forma como ela se movimenta, tornando a heroína uma lutadora melhor.

Zsasz começa a cometer crimes e Ryan vai impedi-lo. Enquanto isso, Alice e Sophie fogem de Safiyah e acabam em uma viagem inesperada para uma ilha isolada.

No episódio 2×3 de Batwoman, sabemos que Safiyah contratou Zsasz para conseguir a lista de pessoas de Gotham tratadas com o sangue de Mary depois dos morcegos venenosos – lançados por Alice – no último episódio. Além disso, também descobrimos que ela espionou Julia e Sophia por semanas. Alice sempre teve medo dela e Safiyah foi o motivo pelo qual ela não visitou Mouse em Arkham.

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

Ah, e sem esquecer que ela parece ter também um pequeno crush em Julia!

Porém, até o momento, suas intenções verdadeiras permanecem um mistério. Então, só nos resta esperar para saber como Alice e a gangue Wonderland se encaixam em seus planos e por que a vilã é tão assustadora.

Outro mistério que ficou no ar neste episódio da série da DC é sobre o ex de Ryan. Pela reação de Zsasz, essa deve ser uma história complicada, mas que também ficou para o próximo episódio.

E aí, o que você está achando da 2ª temporada de Batwoman? Deixe sua opinião nos comentários abaixo!