BBB21 fecha primeira semana com melhor desempenho desde 2014 no Ibope · .

Cercado por debates, polêmicas e grande repercussão nas redes sociais, o BBB21 teve um início promissor no quesito audiência. De 25 até 31 de janeiro, o reality show marcou 25,2 pontos de média e foi sintonizado por 44% dos televisores ligados na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país. Essa é a melhor primeira semana do Big Brother Brasil desde a temporada de 2014.

Há sete anos, quando Pedro Bial ainda apresentava o programa, os sete primeiros dias registraram 26 pontos de média, entre 14 e 19 de janeiro. Ou seja, esse é o início mais positivo da “era Tiago Leifert”.

O BBB21 elevou a média da faixa horária em quatro pontos em relação às quatro semanas anteriores. Em relação à primeira semana do BBB20, a audiência da Globo em SP cresceu 14%.

No Rio de Janeiro, a semana inicial registrou 26 pontos, a maior audiência de uma primeira semana desde o BBB18. Na comparação com a média das quatro semanas anteriores, os primeiros dias de Big Brother Brasil 21 elevaram em cinco pontos, 24% de alta.

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#24 – Quem são os protagonistas, barraqueiros e embustes do BBB21?” no Spreaker.