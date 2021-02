Benfica atualiza estado de saúde do treinador Jorge Jesus: ‘Melhoria clínica significativa’

O Benfica atualizou o quadro de saúde do treinador Jorge Jesus. Segundo o clube, ele apresentou uma melhora cínica significativa em relação ao quadro de infecção respiratória provocada pela Covid-19.

O Benfica ainda informa que Jesus encontra-se em repouso em casa e sob acompanhamento por parte do departamento médico do clube e do corpo clínico do Hospital da Luz. Ele não estará presente no próximo jogo das Águias contra o Vitória de Guimarães, nesta sexta-feira. No entanto, o Benfica espera que o treinador volte às atividades habituais já na próxima semana.

O técnico testou positivo para a doença no dia 28 de janeiro deste ano. Nas duas semanas que antecederam o teste positivo, Jorge Jesus teve sete negativados. Ele já apresentava sintomas característicos da Covid-19 como febre, tosse e dificuldades respiratórias

CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO BENFICA

O Benfica informa que Jorge Jesus apresenta uma melhoria clínica significativa face ao quadro de infeção respiratória provocado por SARS-CoV-2, detectado no dia 28 de janeiro.

Jorge Jesus encontra-se em repouso, em casa, sob acompanhamento por parte do departamento médico do Benfica e do corpo clínico do Hospital da Luz, não apresentando o seu estado de saúde qualquer critério de gravidade.

Jorge Jesus não marcará presença amanhã no Estádio da Luz para o jogo diante do Vitória SC, mas deverá regressar às suas rotinas habituais de trabalho na próxima semana.