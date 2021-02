Benfica empata por 0 a 0 com Vitória de Guimarães, sai da zona da Champions, vê Sporting disparar na liderança e afunda em crise

O Benfica segue decepcionando na temporada e só empatou por 0 a 0 com o Vitória de Guimarães, nesta sexta-feira, pelo fechamento da 17ª rodada do Campeonato Português.

Os Encarnados não puderam contar novamente com o técnico Jorge Jesus, que segue se recuperando da COVID-19, e foram comandados pelo auxiliar João de Deus.

Como nas partidas anteriores, os benfiquistas mostraram muitas dificuldades no ataque e não conseguiram vazar a meta rival.

Com isso, o gigante de Lisboa chegou ao 4º jogo seguido sem vencer na liga portuguesa, indo a 33 pontos e caindo ao 4º lugar, ficando fora até mesmo da zona da Champions.

A última vez que o elenco de Jorge Jesus venceu uma partida do Português foi ainda em 8 de janeiro (2 a 0 no minúsculo Tondela).

Para piorar, o rival Sporting venceu o Marítimo, também nesta sexta, foi a 45 pontos e abriu 11 de vantagem sobre os Encarnados.

O Porto, por sua vez, está com 39 pontos.

Para o Vitória de Guimarães, o placar foi excelente. O time alvinegro chegou aos 30 pontos, em 6º lugar, e sonha com vaga na próxima Europa League.

Quanto aos brasileiros Gilberto e Everton foram titulares no Benfica, mas o “Cebolinha” foi substituído no intervalo, dando lugar a Darwin Núñez.

Já o Pedrinho e Gabriel entraram no decorrer da 2ª etapa, mas pouco conseguiram fazer em campo.

Agora, as duas equipes voltam a campo na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Português.

Para o duelo contra o Famalicão, o Benfica ainda não terá o retorno de Jesus, e João de Deus seguirá no comando do plantel.

Everton ‘Cebolinha’ durante jogo entre Benfica e Vitória de Guimarães EFE

Benfica 0 x 0 Vitória de Guimarães

GOLS: Nenhum

BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Pizzi (Pedrinho), Weigl (Gabriel), Taarabt e Cervi (Chiquinho); Everton ‘Cebolinha’ (Darwin Núñez) e Seferovic (Gonçalo Ramos) Técnico: João de Deus (interino)

VITÓRIA DE GUIMARÃES: Trmal; Sacko, Fernandes, Mumin e Mensah; Miguel Luís (Pepelu), André Almeida (Wakaso) e André André; Rubén Lameiras (Edwards), Quaresma (Rochinha) e Estupiñan (Holm) Técnico: João Henriques

O Benfica terminou a partida com 67% de posse de bola

O Benfica finalizou 23 vezes na partida, contra só 6 do Vitória

O goleiro Trmal fez 5 defesas difíceis para o Vitória na partida

4º empate do Benfica em 17 jogos no Campeonato Português

4º jogo seguido do Benfica sem vencer no Campeonato Português

O Sporting abriu 11 pontos de vantagem sobre o Benfica

Classificação

– Benfica: 4º lugar, com 34 pontos

– Vitória de Guimarães: 6º lugar, com 30 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Português.

Segunda-feira, 08/02, 16h*, Benfica x Famalicão

Segunda-feira, 08/02, 18h*, Belenenses x Vitória de Guimarães

*horário de Brasília