Better Call Saul: Bob Odenkirk fala sobre 6ª temporada da série da Netflix

A série Better Call Saul, um prequel da icônica Breaking Bad, está chegando na 6ª temporada, que está programada para ser a última season do seriado. Por conta do final próximo, o ator Bob Odenkirk, que interpreta o protagonista Saul Goodman, conversou um pouco sobre as expectativas para a nova temporada.

O que esperar da 6ª temporada de Better Call Saul?

Nesta quarta-feira (3), Odenkirk recebeu a informação de que, mais uma vez, havia sido nomeado para o Globo de Ouro de melhor ator em uma série dramática.

O ator agradeceu a indicação e comentou, em entrevista ao site Deadline, que é um acontecimento que “faz lembrar que está em uma comunidade de pessoas que ele gosta muito” e que também estão lutando contra a pandemia do novo coronavírus.

É a quarta indicação do ator americano, que também aproveitou a oportunidade para falar um pouco sobre a 6ª temporada de Better Call Saul. Odenkirk comentou que gosta do fato de que Jimmy não terá que lidar com a pandemia, já que não fará parte da história.

Sobre as ações da última season, o ator acredita que a série irá ter um final explosivo para as seis temporadas de drama e suspense. Ele reconhece que o seriado esteve meio lento e com pouca emoção nos últimos episódios, mas garante que os roteiristas estão preparando um final muito intenso.

A 6ª e última temporada de Better Call Saul está programa para começar as gravações ainda em fevereiro. Mesmo sem uma data de estreia confirmada, a expectativa dos fãs é de que os novos episódios cheguem no segundo semestre de 2021.