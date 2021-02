Bianca Andrade tem canal do YouTube invadido e apagado por hackers; veja · .

Bianca Andrade, ex-participante do Big Brother Brasil 20, da Globo, teve seu canal do YouTube invadido nesta sexta-feira (5). A influenciadora digital de 26 anos teve todo seu acervo deletado. “Os vídeos foram excluídos e os hackers estão transmitindo uma live de bitcoins”, comunicou a assessoria de imprensa da ex-BBB.

O fã-clube de Bianca foi surpreendido no início da tarde com a invasão. O canal com 5,6 milhões de inscritos foi alterado para Cardano [Foundation] e uma transmissão ao vivo foi iniciada. O endereço https://www.youtube.com/user/Biancaa8159​ passou a exibir uma live sobre moeda digital.

Os seguidores da youtuber rapidamente se manifestaram na plataforma de vídeos. “Devolvam o canal, seus nojentos”, exclamou Erika Frazão. “Denunciem”, pediu Ágata Silva. “Devolvam o canal, bando de ladrão”, escreveu Railla Ribeiro.

A artista, que está grávida de seu primeiro filho, emitiu um comunicado em seu Instagram e disse estar confiante em um bom desfecho do caso. “Meu canal foi hackeado, infelizmente. A situação já está sendo resolvida. O YouTube já está ciente e estamos tomando todas as providências necessárias. Quero tranquilizar todos os fãs”, disse.

“Sei que é muita história, sei que estão preocupados comigo e agradeço muito por isso. Mas também quero dizer que estou esperançosa e vamos resolver. Peço ajuda em pensamentos positivos e manter a calma. Assim que tivermos alguma notícia volto aqui para falar com vocês”, avisou.

A empresária conhecida como Boca Rosa conduzia o programa Boca a Boca na plataforma. A produção entrou na terceira temporada em novembro último. Disposta a investir na carreira de apresentadora, a blogueira gravava a atração em um estúdio em São Paulo.

Desde que saiu do confinamento do BBB20, Bianca entrevistou artistas internacionais e nacionais em seu projeto, como Karol Conká, Dulce María e Danna Paola.

Ao ., a assessoria de imprensa da artista informou que acionou o YouTube para resolver a questão. À reportagem, a comunicação do Google confirmou trabalhar na situação e ressaltou que em poucos dias haverá uma ação de conscientização sobre os riscos no ambiente online.

“A criadora já está em contato conosco para reaver o canal. Aproveito para dizer que na semana que vem é o Dia da Internet Segura e teremos iniciativas do lado do YouTube e do Google para ressaltar a importancia de ativar ferramentas de segurança para proteger uma conta ou canal”, disse em nota.

