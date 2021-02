Bibi faz ‘piranha’ voar e tortura Rubinho com crueldade · .

Bibi (Juliana Paes) vai surtar de ódio em A Força do Querer. A ex-manicure da novela das nove verá Jacy (Betty Gofman) e Carine (Carla Diaz) em sua casa com Rubinho (Emilio Dantas) e botará as duas para correr aos pontapés. A Perigosa ainda apertará um ferimento no braço do bandido para torturá-lo pela traição.

A punição da mãe de Dedé (João Bravo) ao safado acontecerá nesta sexta (5) no folhetim de Gloria Perez. A essa altura da trama, Rubinho terá sido preso em uma operação comandada por Jeiza (Paolla Oliveira) no morro, na qual ele será baleado no braço, perto do ombo.

Depois de fugir do hospital, o comparsa de Sabiá (Jonathan Azevedo) pedirá que a tia de Carine o ajude com o curativo, e a novinha aproveitará para ver o amado. Bibi chegará nesse momento e surtará ao ver a “marmitinha” sentada em seu sofá.

“O que essas piranhas tão fazendo aqui?”, gritará a morena. Sem ter nenhuma resposta, a filha de Aurora (Elizangela) arrancará a dupla de sua casa aos berros de “voa, piranha!”. Ela ainda ouvirá protestos de Rubinho. “Por que você tem que ser louca nesse nível? Pelo amor de Deus, a mulher tá me ajudando”, afirmará o traficante.

Cansada das mentiras do marido, a ex-noiva de Caio (Rodrigo Lombardi) perderá a linha e fará questão de fazê-lo sofrer. Ela irá apertar o ferimento do braço do marido com força e o fará gritar de dor.

Rubinho (Emilio Dantas) sentirá muita dor na novela

Sem dó

“Você tá errando comigo demais. Você quer me enlouquecer?”, gritará a ex-vizinha de Heleninha (Totia Meireles), cansada de encontrar a “meia piranha” sempre perto de seu homem. O sermão fará a morena perder as estribeiras. Ela, então, desabafará sobre como o marido mudou desde que se tornou “peixe grande” na quadrilha de tráfico de drogas.

A reação da amiga de Aléssia (Hylka Maria) acenderá um alerta vermelho no ex-professor de Yuri (Drico Alves), e o bandido adotará o discurso de arrependido. Ele assegurará que tudo melhorará após a dupla fugir para longe do Morro do Beco em A Força do Querer.

A personagem de Juliana Paes responderá que vai viajar para conhecer o refúgio do casal, mas deixará um parceiro de olho no marido infiel: “Se eu ficar sabendo que tu tá de trelelê com essa Carine, você pode se preparar para ir embora sozinho”, decretará a mãe de Dedé. Sonso, ele voltará a negar que tem um caso com a periguete.

“Eu não sou burra, Rubinho. Pareço, mas não sou. Se eu souber que você não tá inteiro comigo, eu caio fora”, finalizará Bibi, certa de que não vai aguentar mais nenhuma humilhação.

