Bicampeão argentino, finalista da Libertadores… A trajetória de Schelotto, alvo do São Paulo

O São Paulo conversa com o técnico Guilhermo Schelotto, que está sem clube desde que saiu do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, em 2018. Abaixo, o LANCE! rememora a trajetória do experiente treinador argentino.



Schelotto anunciou sua aposentadoria como jogador em 2011, quando atuava no Gimnasia La Plata. No ano seguinte, acertou com o Lanús, dando início à nova carreira na equipe do sul da Grande Buenos Aires. Na sua comissão técnica, ele sempre conta com seu irmão e assistente Gustavo Schelotto.

A sua estreia no Lanús aconteceu no dia 01 de julho de 2012. No comando da equipe argentina, Schelotto venceu a Copa Sul-Americana de 2013, quando derrotou a Ponte Preta na grande decisão. No jogo de ida, as equipes empataram por 1 a 1. Na volta, a vitória dos argentinos por 2 a 0, em casa, trouxe o primeiro troféu como treinador para o argentino. Schelotto deixou o clube em 2015, com 159 jogos, sendo 71 vitórias, 49 empates e 39 derrotas.

Experiência na Europa foi atrapalhada por licença

Logo depois de sua saída do Lanús, Schelotto foi contratado pelo Palermo, da Itália. Sua chegada aconteceu em janeiro de 2016, mas quinze dias depois, ele acabou deixando o clube por não ter a licença da UEFA. Na época, o Palermo chegou a soltar um comunicado explicando a situação.

– É com um profundo lamento que o Palermo aceita a decisão de Guillermo Barros Schelotto e de sua comissão técnica, devido à falta das credenciais exigidas pela UEFA – disse o clube italiano.

Campanha de destaque no Boca Juniors

Um mês após deixar o Palermo, Schelotto recebeu o convite do Boca Juniors para assumir a equipe. Era o começo de um longo trabalho, que fez o treinador ganhar mais visibilidade no mercado.

Nos Xeneizes, o técnico conquistou o bi do Campeonato Argentino, em 2016–17 e 2017–18. Além disso, ele chegou a final da Libertadores da América de 2018, sendo um carrasco de times brasileiros, já que eliminou Cruzeiro nas quartas de final e Palmeiras nas semifinais.

No entanto, o Boca acabou perdendo a grande final para o River Plate no Santiago Bernabéu, em Madrid, ficando com o vice-campeonato. Logo depois da derrota na finalíssima, ele acabou sendo demitido do clube em dezembro de 2018, com 107 partidas, totalizando 58 vitórias, 29 empates e 20 derrotas.

Último trabalho foi nos Estados Unidos

Logo em janeiro de 2019, Schelotto acertou sua ida para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. No campeonato nacional, a equipe terminou na sétima colocação da Conferência Oeste, com 49 pontos. Na equipe, Schelotto foi técnico do centroavante sueco Ibahimovic.

No entanto, sua passagem pelo clube norte-americano se encerrou em outubro de 2020, totalizando um ano e meio dirigindo a equipe. Foram 59 jogos, com 24 vitórias, seis empates e 29 derrotas.

VEJA OS NÚMEROS DE SCHELOTTO COMO TREINADOR

2012–2015 – Lanús – 159 jogos, 71 vitórias, 49 empates e 39 derrotas.

2016 – Palermo – Dois jogos, uma vitória e uma derrota

2016–2018 – Boca Juniors – 107 jogos, 58 vitórias, 29 empates e 20 derrotas

2019–2020 – L. A. Galaxy – 59 jogos, 24 vitórias, seis empates e 29 derrotas.