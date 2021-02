Big fone colocará dois participantes no paredão; entenda a dinâmica · .

No programa ao vivo do BBB21 desta quinta-feira (4), Tiago Leifert explicou como vai funcionar a dinâmica do reality show da Globo para o segundo paredão. O apresentador avisou que o big fone irá tocar três vezes. Depois da última chamada, dois participantes estarão imunes e dois ficarão na berlinda.

Ao todo, o paredão será formado por quatro indicações, mas com a prova bate e volta, apenas três deles irão para a votação do público. Além dos dois votos do big fone, haverá também a indicação do líder –que não terá a chance de se salvar– e a votação da casa.

O primeiro toque do big fone acontecerá durante o programa de sexta-feira (5). “Quem atender vai indicar alguém e imunizar alguém”, informou Tiago Leifert. O segundo toque acontecerá apenas no domingo (7), às 10h (horário de Brasília). “Quem ficar acampando vai perder bastante tempo”, disse o apresentador.

Quem atender ao segundo toque do aparelho também indicará e imunizará outros participantes. “Quem atender pela terceira vez, no domingo, às 18h, vai ter que fazer uma troca”, explicou Leifert. “Tem dois imunes, dois emparedados. Vai ter que trocar entre eles”, continuou ele.

Sendo assim, o brother que atender ao último toque irá colocar um dos imunes no paredão e imunizar um dos emparedados pelas duas primeiras chamadas. “Todo mundo que atender, vai ter que se comprometer”, se divertiu Leifert.

Caso um dos emparedados atenda ao terceiro big fone, poderá se tirar do paredão, ou se estiver imune, poderá se emparedar, caso não queira se comprometer. Além dos dois imunes, há ainda a proteção de quem ganhar a prova do anjo.

Assista à explicação de Tiago Leifert:

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#25 – O que está acontecendo com o emocional dos brothers no BBB21? – com dr. Jairo Bouer” no Spreaker.