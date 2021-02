Black Cover: final do anime será exibido em março e terá grande anúncio

Nesta terça-feira (2), o site oficial do anime Black Clover, exibido no Japão pela TV Tokyo, divulgou que o episódio final será exibido no dia 30 de março. Além disso, os produtores aproveitaram para compartilhar que, na ocasião, o desfecho será acompanhado de um grande anúncio.

Vale destacar ainda que o canal oficial da Avex Pictures no YouTube transmitirá um especial ao vivo no dia 30 de março às 18h com todo o elenco de dublagem da produção. No Brasil, o anime é transmitido pelo streaming Crunchyroll com versões legendadas e dubladas em português.

Embora o vídeo com o anúncio esteja todo em japonês, é possível ver alguns detalhes das cenas que poderão ser exibidas no episódio 170. O público pode esperar por grandes novidades vindas dessa produção.

Confira o vídeo do anúncio oficial:

Black Clover terá seu desfecho exibido em 30 de março

O anime Black Clover estreou em outubro de 2017, na TV Tokyo. Inicialmente, a série teria 51 episódios, mas por conta de seu sucesso, continuou com uma nova temporada no ano seguinte. Em 2018, foram exibidos mais 52 episódios e a produção foi renovada para uma 3ª temporada.

Por conta da pandemia do coronavírus, um hiato com essa nova leva de episódios ocorreu em abril de 2020. No entanto, em julho, um novo episódio pôde ser visto para a alegria dos fãs.

O diretor Tatsuya Yoshihara assinará o episódio final, que tem roteiro supervisionado por Kazuyuki Fudeyasu. A produção é desenvolvida pelo Studio Pierrot, com design de personagens elaborado por Itsuko Takeda e Kumiko Tokunaga. A trilha sonora é de autoria de Minako Seki.

Portanto, não deixe de conferir! Muita magia te espera no final de Black Clover!