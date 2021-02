BlizzConline está marcada para os dias 19 e 20 de fevereiro!

Os fãs da Blizzard já estão com bastante saudades da Blizzcon, a feira que anualmente celebra e apresenta novidades para os seus jogos. Após dar uma pausa em 2020 por causa da pandemia do coronavírus, em 2021 a feira volta na forma da BlizzConline, que acaba de ser confirmada para os dias 19 e 20 de fevereiro!

A cerimônia de abertura está marcada para as 19h (horário de Brasília) do dia 19 através do site BlizzCon.com, disponível totalmente na faixa para todos os jogadores! Lá, teremos uma prévia de tudo que os times do estúdio estão desenvolvendo para a gente, e logo depois teremos três horas de conteúdo rolando ao mesmo tempo em seis canais temáticos.

Já no dia 20, a festa começa às 17h, com múltiplos canais em andamento até o encerramento do evento, cujo cronograma completo será revelado em breve. Mas já sabemos esse dia terá um grande foco na comunidade, com concursos e exposições de cosplay, artes, vídeos e talentos dos fãs, como de praxe.

Tudo isso ficará gravado no arquivo audiovisual da BlizzConline e disponível para rever de graça, sendo que alguns conteúdos terão legendas em 12 idiomas, entre eles o português brasileiro. Se você quiser ir entrando no clima, a Loja Blizzard já disponibilizou vários itens cosméticos temáticos da feira com direito a três pacotes especiais!

Como o tema da BlizzConline é a comemoração de 30 anos de grandes jogos, você pode esperar por bastante conteúdo em todas as franquias da empresa! Você está ansioso e torcendo por mais revelações de Overwatch 2 e Diablo 4? Ou prefere World of Warcraft e Hearthstone? Comente a seguir!