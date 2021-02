Blog: Características de gênero textual na internet

O blog é um gênero textual publicado na internet. Os assuntos podem ser os mais variados como: economia, moda, política, saúde, educação, entre outros temas. Outro aspecto dos escritos é que eles podem abranger a vida pessoal ou profissional.

O termo blog diz respeito a uma contração dos nomes em inglês “web” e “log” que remete a “diário de bordo” ou ainda “diário da rede”.

Característica

Os blogs apresentam diversas características gerais que são: as ferramentas, os elementos, os recursos de interação, o tipo de plataformas, entre outros. À frente informações sobre cada um.

Ferramentas

O blog, assim como sites e redes sociais, podem ter ferramentas como: áudio, vídeo, fotos, ilustrações, gráficos ou bem como outros recursos como animações. Além disso, o leitor pode contar com os links. Esse é um mecanismo no qual possibilita o internauta acessar outros documentos relacionados ao tema dentro da própria página ou plataforma de outros ambientes digitais.

Os principais elementos

O blog pode ser criado por uma pessoa física ou jurídica. Mas para construí-lo é necessário alguns elementos fundamentais como: o redator e os textos. O primeiro é denominado nesse ambiente virtual como “blogueiro” (mais comum no Brasil). No entanto, ele pode ainda receber nomes como blogger, bloguista e também de blóguer. Já o segundo está relacionado ao conteúdo do blog. Ele é denominado como “post” que é uma abreviação de postagem.

A Interação

Um dos recursos de interação do redator com o leitor consiste nos comentários. Essa ferramenta é geralmente aberta para que o público fale da plataforma ou de qualquer post. É utilizado ainda como mecanismo para o internauta fazer críticas, sugestões ou elogios.

Obs.: algumas plataformas, apesar de apresentarem espaço para comentários, podem bloquear o uso dessa ferramenta.

Plataformas prontas

Essa plataforma digital apresenta como aspecto ferramentas que podem ser pagas ou gratuitas. Não é necessário ter conhecimentos técnicos para criar uma conta. No Brasil, alguns sítios de criação de blogs como Blogger, WordPress, Blosport, Wix e Tumblr são os mais conhecidos.

Ramos do blog

O blog pode ter diferentes ramos, no entanto, os mais conhecidos são os pessoais, organizacionais e os temáticos.

Pessoais

Esse tipo de conteúdo abrange fatos ocorridos no cotidiano. Não é uma regra, mas normalmente são utilizados por celebridades para divulgar agendas, dados e informações para a imprensa e os fãs.

Corporativos

Já o tipo de blog corporativo é gerenciado por empresas para divulgar produtos, informações e dados da organização para os clientes.

Temáticos

O temático, como o próprio nome expõe, é voltado para tratar de um ponto em específico. Podemos citar, por exemplo, blog de moda, política, saúde, cultura, tecnologia, entretenimento, poesia, economia, dentre outros. A produção de conteúdo desse ramo geralmente é realizada por profissionais da área ou por pessoas que entendem do tema.

A linguagem usada

A linguagem utilizada no blog pode ser formal ou informal. Por exemplo: um blog de moda apresenta geralmente vocábulos simples, termos mais populares e inclusive sem preocupação com a norma culta da língua. Assim, essas são as características dos textos informais.

Ao fazer um comparativo com um blog sobre medicina, no entanto, percebe-se a diferença do uso da linguagem. Os termos utilizados geralmente são mais técnicos, há uma preocupação com a norma culta da língua, normalmente também se utiliza vocábulos complexos.

Os blogs podem apresentar uma ou variadas tipologias textuais, como: narrativo, descritivo, dissertativo, além de outros. À frente uma revisão sobre as principais tipologias textuais.

Revisão sobre tipos de texto

Texto dissertativo é uma tipologia textual que apresenta como característica a exposição de ideias, análises e discussões sobre um determinado assunto. Ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Os textos dissertativos estão divididos entre expositivo e argumentativo.

Já o texto narrativo tem como intuito narrar um acontecimento real ou fictício. Essa tipologia tem os seguintes elementos: narrador, enredo, personagens, espaço e o tempo. São exemplos: romances, novelas e fábulas.

O texto descritivo diz respeito a uma descrição minuciosa sobre qualquer um evento, uma pessoa, um objeto, entre outros. Essa tipologia pode despertar no leitor uma imagem mental sobre algo ou alguém descrito e pode ser classificada como objetiva ou subjetiva.

Por sua vez, o texto injuntivo também denominado como prescritivo é um tipo de texto que tem como objetivo ordenar, instruir, proibir e aconselhar. Essa tipologia tem uma linguagem objetiva e direta. São exemplos placas de trânsito, tutoriais, bulas de medicamento e manuais.

Aspectos do blog

Os aspectos do blog podem variar de um para o outro. A imagem, o texto, os gráficos, as cores, além da disposição deles ao longo da publicação tornam a plataforma singular, com características próprias. No entanto, alguns atributos são gerais para todos os blogs.

O blog é estruturado com um título no alto da página. Os nomes podem ser objetivos, ou seja, fazer referência direta ao assunto abordado ou ser subjetivos (sentido figurativo). A estrutura abrange ainda o “sobre” ou “quem somos”. Esse termo corresponde ao resumo do que se trata a plataforma.

No centro do blog geralmente ficam organizadas as publicações. É comum que os novos textos publicados apareçam como destaque. Dessa maneira, os posts ficam organizados de forma cronológica inversa. Com o acúmulo de conteúdo, as publicações antigas não permanecem na primeira página, mas o usuário tem a opção de acessá-los novamente por meio da ferramenta “buscar”.

Há outro aspecto comum para todas essas plataformas digitais, que são os horários e as datas de publicações. Quando um blog tem mais de um escritor, os posts também podem vim acompanhados de assinaturas. Com isso, o internauta tem noção de quem escreveu e se a publicação é crescente.

O início

Como vimos a palavra webblog que dizer “diário de bordo”. Ela foi desenvolvida pelo americano Jorn Barger, em 17 de dezembro de 1997. Porém, termo abreviado “blog” só começou a ser denominado assim em 1999 por meio de Peter Merholz. Essa ferramenta ganhou mais evidência quando Evan Williams dono da empresa Pyra Labs difundiu o software Blogger, em agosto de 1999.

Obs.: No Brasil o dia do blog é comemorado em 31 de agosto.