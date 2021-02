Boa fase de A Força do Querer e BBB21 fazem Ratinho sofrer no ibope · .

O Programa do Ratinho se tornou a principal vítima da boa fase da Globo no horário nobre. A dobradinha da estreia matadora do BBB21 com a reação de A Força do Querer no ibope causou uma queda na média da atração do SBT, que agora sofre para atingir os 6,0 pontos.

Na quinta (4), o Programa do Ratinho mais uma vez não conseguiu passar nem dos 5,0 pontos e ficou com média de 4,9, só 0,1 a mais do que no dia anterior. Desde a estreia do reality comandado por Tiago Leifert, a atração do SBT passou apenas uma vez dos 6,0.

Na média, a audiência caiu um ponto em relação às duas semanas anteriores ao BBB21, quando o programa de auditório passava com frequência dos 7,0 pontos, e ficou em 5,4.

Além de ter que enfrentar a audiência dos barracos na casa do BBB, Ratinho encara outra pedreira: a fase bandidona de Bibi (Juliana Paes). Desde que a personagem de A Força do Querer passou a viver no morro e descambou de vez para a vida do crime, a novela decolou na audiência e alcançou sua melhor marca (33,7) duas vezes só nesta semana.

Veja abaixo as audiências de 4 de fevereiro, quinta-feira, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,0 Bom Dia São Paulo 7,4 Bom Dia Brasil 7,8 Mais Você 6,6 Encontro com Fátima Bernardes 6,6 SP1 10,5 Globo Esporte 10,5 Jornal Hoje 10,9 Sessão da Tarde: Cegonhas – A História que Não Te Contaram 10,7 Laços de Família 18,9 Malhação 18,0 Flor do Caribe 20,0 SP2 22,6 Haja Coração 25,7 Jornal Nacional 27,3 A Força do Querer 33,7 Big Brother Brasil 21 29,1 Arcanjo Renegado 15,3 Jornal da Globo 10,1 Vai que Cola 7,1 Boletim BBB 1 6,3 Corujão: Capitão Phillips 5,9 Hora Um – parte 1 3,7 Boletim BBB 2 4,0 Hora Um – parte 2 4,3 Média do dia (7h/0h): 6,3 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 1,8 Balanço Geral Manhã (rede) 1,3 Balanço Geral Manhã (local) 3,2 Fala Brasil 3,7 Hoje em Dia 3,7 JR 24H (Manhã) 4,0 Balanço Geral 7,8 Escrava Mãe 5,4 JR 24H (Tarde 1) 4,0 Cidade Alerta 6,5 JR 24H (Tarde 2) 5,5 Jornal da Record 9,4 Gênesis 14,2 Topíssima 5,6 Repórter Record Investigação 3,7 Chicago Med Atendimento Emergencial 2,5 JR 24 (Madrugada) 2,1 Fala Que Eu Te Escuto 1,1 Escola do Amor 0,5 Religioso 0,3

Média do dia (7h/0h): 4,9 Primeiro Impacto 3,6 Bom Dia & Cia 5,0 Cupom Premiado Baú 4,4 Triturando 4,2 Casos de Família 3,5 Triunfo do Amor 5,8 Quando me Apaixono 7,6 Sabadão Premiado 7,4 SBT Brasil 5,2 Roda a Roda 5,8 Cupom Premiado Baú 5,4 Chiquititas 4,6 Programa do Ratinho 4,9 A Praça é Nossa 6,1 The Noite 4,4 Operação Mesquita 3,1 Triturando (reapresentação) 2,8 SBT Brasil (reapresentação) 2,4 Primeiro Impacto 2,6

Fonte: Emissoras