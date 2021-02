Bolsa Família: Reformulação deve ser apresentada esse mês

Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, afirmou que o governo federal deve apresentar a proposta de reformular o Bolsa Família esse mês. O governo tem como objetivo ampliar o programa e mudar os valores das bolsas, aumentando o benefício médio para as famílias. A declaração foi feita no programa de José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes, e divulgadas pelo jornal O Globo.

O ministro não detalhou a mudança que seria feita. Segundo ele, a alteração dependeria da aprovação do orçamento. Entretanto, o ministro adiantou que deve haver prêmios de mérito esportivo, escolar e científico. Técnicos do ministro da Cidadania já haviam adiantado para o jornal O Globo que trabalham para aumentar o pagamento médio para R$ 200, além de adicionar mais 300 mil famílias no programa. Atualmente, a fila de espera é de cerca de um milhão de famílias.

Em entrevista ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan, o ministro Onyx Lorenzoni falou nesses valores. Além de ter falado em pagar o novo programa com médio igual ou de mais de R$ 200, Lorenzoni também afirmou que o governo de Jair Bolsonaro trabalha proposta com três eixos: reforço ao Bolsa Família, ações para estimular a empregabilidade e programa de microcrédito.

Ano passado, o governo estudou duas propostas para reformular o programa, com o Renda Brasil e o Renda Cidadã. Nenhuma das duas ideias vingou, já que o governo não indicou fonte de financiamento para elas. Com o orçamento apertado e crise econômica, para um programa de transferência de renda maior, o governo precisava indicar quais despesas seriam cortadas. Essa questão não teve consenso e, por isso, as duas propostas foram abandonadas.

Para 2021, o governo prevê orçamento de R$ 34,8 bilhões para o Bolsa Família. O valor é ligeiramente maior que os R$ 30 bilhões anuais que o programa tinha nos últimos anos. O aumento do orçamento foi acompanhado de previsão de aumento no atendimento, que chegaria a 15,2 milhões de famílias, representando aumento de um milhão em relação ao valor atual.