Bolsonaro discute preço da gasolina

Após aumentos consecutivos no preço dos combustíveis, como a gasolina, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros e o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. A reunião aconteceu na manhã desta sexta-feira (05), no Palácio do Planalto, em Brasília.

O aumento dos preços dos combustíveis é um tema sensível e que preocupa o Palácio do Planalto. Isso porque se a gasolina e o diesel estiverem caros podem prejudicar a popularidade do governo com a sociedade. A eleição presidencial deve acontecer no ano que vem.

Outra preocupação seria setores que dependem de transporte, e consequentemente, de combustíveis para funcionar. Com a disparada de preços, a retomada de uma economia que ainda sobre com os efeitos da pandemia do coronavírus poderia se tornar ainda mais difícil.