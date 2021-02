BOMBOU! Bastidores do Palmeiras no Mundial, lembranças de Xavi contra o Santos de Neymar e sorteio da Copa do Nordeste

Facebook

A quinta-feira foi agitada no mundo do esporte. E o ESPN.com.br traz tudo o que de melhor rolou no mundo da bola para os fãs.

No Catar, o Palmeiras se prepara para a estreia no Mundial de Clubes e já iniciou a sua preparação para a semifinal da competição.

Por falar em Mundial, o ex-volante Xavi relembrou os 4 a 0 do Barcelona sobre o Santos de Neymar na edição de 2011 e disse porque aquele placar foi especial.

E no futebol nacional, o sorteio da Copa do Nordeste agitou os times brasileiros nesta quinta.

Veja abaixo as principais notícias desta quinta-feira:

Palmeiras no Mundial: camisa ‘limpa’, herói da Libertadores no grupo e sem casos de COVID

Palmeiras ‘bomba’ com Libertadores e supera domínio de 19 meses do Flamengo nas redes sociais

Copa do Nordeste de 2021 tem grupos definidos em sorteio; veja as chaves

Xavi rememora Mundial e diz por que 4 a 0 no Santos de Neymar foi ‘especial’

Ex-PSG diz que Neymar ‘fala muito’ com Messi e revela clube que Mbappé tem vontade de defender