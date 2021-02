BOMBOU! Demissão de Diniz e o perfil que São Paulo procura, herói do Palmeiras fora do Mundial e desabafo de Neymar

O mundo do esporte tem notícias bombásticas já nesta segunda-feira (1). E o ESPN.com.br traz o que de melhor aconteceu.

E o técnico Fernando Diniz não resistiu a mais um tropeço com o São Paulo no Campeonato Brasileiro e teve a sua demissão confirmada. Agora, o clube paulista busca um substituto e, por enquanto, só treinadores estrangeiros interessam e serão procurados.

Herói do Palmeiras na conquista da Conmebol Libertadores sobre o Santos, no último sábado (30), o atacante Breno Lopes não poderá disputar o Mundial de Clubes por ter chegado ao Alviverde em novembro. E o próprio jogador falou sobre a difícil situação, após marcar o gol do título, em entrevista à ESPN.

Em entrevista à imprensa europeia, Neymar desabafou sobre as críticas que recebe sobre ser “imaturo” e também refletiu sobre as festas que promove e participa. O camisa 10 do PSG ainda revelou por que não fica com a cabeça “100% focada em futebol”.

