Borussia Dortmund abre 2 a 0, Paderborn empate no final, mas Haaland salva na prorrogação e classifica os aurinegros da Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund entrou em campo nesta terça-feira (2) pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. Jogando no Signal Iduna Park, os aurinegros abriram 2 a 0, mas o Paderborn buscou o empate no fim do jogo. Na prorrogação, Haaland apareceu, fez o gol da vitória e classificou os mandantes às quartas.

Logo aos seis minutos de jogo, os comandados por Edin Terzic saíram na frente. Após cobrança de escanteio de Delaney, Can finalizou com a perna esquerda e abriu o placar.

Dois minutos depois, Haaland recebeu em profundidade de Delaney e finalizou no meio do gol. Zingerle defendeu.

Aos 16 minutos, o Borussia fez o segundo. Haaland serviu sancho, que finalizou e ampliou o placar para os donos da casa.

A primeira chegada do Paderborn veio aos 25 minutos. Srbeny recebeu cruzamento de Adjei, finalizou e Hitz defendeu.

Aos 28, Brandt recebeu de Bellingham, finalizou no contato esquerdo e Zingerle evitou o terceiro.

Aos 39, o goleiro Zingerle falhou ao tentar sair jogando e entregou a bola perto da área ao Borussia. Em boa jogada, Delaney limpou, mas finalizou para fora.

Na segunda etapa, logo com um minuto, o Borussia Dortmundo voltou a assustar. Piszczek recebeu cruzamento de Sancho e finalizou no canto direito, obrigando o goleiro do Paderborn a evitar o terceiro.

Aos 34, o Paderborn dimiuiu o placar. Julian Justvan recebeu na área e finalizou no canto direito de Hitz para recolocar os visitantes no jogo.

Nos acréscimos, o Borussia fez o terceiro. Após duas tentativas de Sancho, Haaland foi e marcou o gol que fechou o placar. O artilheiro recebeu do inglês e não deu chances para Zingerle. No entanto, o VAR chegou e anulou o gol, marcou pênalti para o Paderborn, que marcou com Owusu e levou o jogo para a prorrogação.

Prorrogação

No tempo extra, logo aos cinco minutos, Haaland recebeu, saiu cara a cara com o goleiro do Paderborn e marcou o terceiro do Borussia. O VAR checou o gol por um possível impedimento, mas validou o tento.

Com a vatangem no placar, o Paderborn teve que se lançar ao ataque, enquanto o Borussia buscava os contra-ataques. Aos sete minutos do segundo tempo, oa aurinegros conseguiram a superioridade no ataque e Raphael Guerreiro perdeu chance clara de matar o jogo.

Na última bola do jogo, após cobrança de escanteio, Justvan, que já havia marcado na partida, ficou com a sobra e finalizou por cima do gol.

Borussia Dortmund 3 x 2 Paderborn

GOLS: Can, Sancho e Haaland (Borussia Dortmund); Justvan e Owusu (Paderborn)

BORUSSIA DORTMUND: Hitz; Piszczek, Can e Akanji; Morey (Passlack), Bellingham (Dahoud), Delaney, Schulz (Raphael Guerreiro) e Brandt (Reyna); Haaland e Sancho. Técnico: Edin Terzic

PADERBORN: Zingerle; Ananou, Hunemeier, Schonlau e Collins; Adjej, Schallenberg (Owusu) e Thalhammer (Justvan); Fuhrich (Heller), Michel (Ingelsson) e Srbeny (Terrazzino). Técnico: Steffen Baumgart

2ª vitória seguida do Borussia Dortmund

2º jogo seguido que Sancho marca

Paderborn não vence há 3 jogos

Próximos jogos

Ambos os times voltam a campo no próximo final de semana, pela 1ª e 2ª divisão da Bundesliga