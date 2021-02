Botafogo pensa em troca com Atlético-MG por Gabriel

O Botafogo já pensa na próxima temporada. Independente do resultado no Campeonato Brasileiro, a diretoria já vem buscando opções para reforçar o elenco. Os cariocas querem propor uma troca entre os zagueiros Marcelo Benevenuto e Gabriel, do Atlético-MG. Os dois jogadores tem 25 anos.

Gabriel teve boa passagem pelo Glorioso em 2019, mas pertencia ao Galo e voltou após pedido do técnico Jorge Sampaoli. No entanto, no clube mineiro, o defensor atuou em apenas 20 partidas na temporada. Marcelo Benevenuto começou a temporada como destaque do setor defensivo. Só que, ao longo do ano, caiu de rendimento e se envolveu em algumas polêmicas.



Foto: Divulgação/Atlético-MG

Em princípio, o Atlético-MG não topa o negócio. Mas, os cariocas esperam mudar o pensamento dos mineiros ao final da temporada.