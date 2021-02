Botafogo pressiona do início ao fim, mas perde para o Sport com gol de pênalti polêmico e está rebaixado para a Série B

O Botafogo está rebaixado para a Série B. Nesta sexta-feira (5), pela 34ª rodada do Brasileirão, o Glorioso recebeu o Sport no Estádio Nilton Santos e, se fosse derrotado, estaria rebaixado. O Leão venceu por 1 a 0, gol de Iago Maidana, de pênalti, e decretou o terceiro rebaixamento do Alvinegro em sua história.

Com o resultado, o Botafogo segue com 24 pontos, está em 20º e não consegue mais, matematicamente, deixar a zona. Já o Sport subiu em 14º, com 38.

Precisando da vitória para seguir vivo na competição, o Botafogo começou o jogo na pressão. Logo aos dois minutos, duas chances. A segunda foi a que levou mais perigo. Matheus Nascimento recebeu, avançou e bateu de esquerda para fora.

Aos quatro, novamente a joia de 16 anos voltou a aparecer. Victor Luis cruzou, o atacante pegou de primeira e obrigou a Luan Polli fazer bela defesa nor eflexo.

O Sport veio chegar aos 17. Dalberto arriscou, a bola bateu em Romildo e Diego Loureiro defendeu. No lance, o VAR chamou o árbitro para analisar um possível pênalti. Luis Flávio de Oliveira viu toque de mão do volante do Botafogo e marcou a penalidade. Na cobrança, Maidana deslocou o goleiro alvinegro e colocou

Kevin, do Botafogo, na partida contra o Sport pelo Brasileirão Maga Jr/O Fotografico/Gazeta Press

Aos 35, o Sport quase marcou o segundo. Ewerton ficou com sobra de escanteio, bateu cruzado e a bola passou perto.

Segundo tempo

O Botafogo voltou para a etapa final da mesma forma que começou a primeira: pressionando o Sport. Aos quatro minutos, Victor Luis cruzou, a bola atravessou a área e sobrou para Romildo. O volante chegou batendo de primeira, jogou por cima e e perdeu chance clara.

Aos oito minutos, Dalberto salvou o Sport duas vezes. Na primeira, o atacante tirou bola cobrada em falta de Kevin. Na segunda, desviou bola de Navarro.

Aos 13 minutos, Matheus Nascimento recebeu bola ajeitada de Kevin, soltou a bomba cruzada e Luan Polli voou para espalmar e evitar o gol do Botafogo.

Aos 16, em cobrança de escanteio, Rafael Navarro desviou de cabeça, mas a zaga do Sport tirou antes que alguém pudesse completar para as redes. Na sequência, Zé Welison cruzou, Babi cabeceou e Luan Polli defendeu.

O segundo tempo foi de pressão total do Botafogo. Aos 21 minutos, após troca de passes, Zé Welison recebeu, finalizou de fora da área e a bola passou raspando o travessão de Luan Polli.

Aos 24 minutos, chance clara do Botafogo. Kevin cruzou para Matheus Nascimento, que finalizou de esquerda e Rafael Thyere salvou em cima da linha. Mas, o bandeira deu impedimento no início da jogada.

Um minuto depois, Zé Welison voltou a assustar de fora da área. O volante recebeu, ajeitou e arriscou. A bola saiu por cima com perigo.

O Sport só veio ameaçar aos 36. Após cruzamento, Dalberto cabeceou no primeiro pau e Diego Loureiro fez boa defesa.

Botafogo 0 x 1 Sport

GOLS: Maidana (Sport)

BOTAFOGO: Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa e Victor Luis (Hugo); Caio Alexandre, Zé Welison e Romildo (Matheus Babi); Matheus Nascimento (Lecaros), Cesinha e Rafael Navarro (Kalou). Técnico: Eduardo Barroca

SPORT: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Júnior Tavares (Sander); Marcão Silva, Betinho (Márcio Araújo), Ewerton (Rafael Thyere), Marquinhos (Marquinhos) e Thiago Neves (Luciano Juba); Dalberto. Técnico: Dalberto

Classificação

– Botafogo: 20º lugar, com 24 pontos

– Sport: 14º lugar, com 38 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileirão.

*horário de Brasília