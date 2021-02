Botafogo supera Palmeiras e passa a ser o grande a cair para a Série B com maior antecedência

O Botafogo está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta (5), a derrota, que levaria o Glorioso à segunda divisão, veio. Jogando em casa, o clube carioca foi superado pelo Sport, em gol de pênalti de Iago Maidana, e voltou a divisão de acesso do Brasileirão.

E o clube de General Severiano conquistou outra marca negativa com o rebaixamento: ser o primeiro grande na era dos pontos corridos e no formato com 20 clubes a ser rebaixado com o maior número de rodadas de antecedência.

Os comandados por Eduardo Barroca confirmaram a queda na 34ª rodada, superando a marca que tinha o Palmeiras. Em 2012, o Verdão caiu após empatar com o Flamengo, na 36ª rodada, por 1 a 1.

Em seguinda, vinha o próprio Botafogo. Em 2014, o Glorioso confirmou, matematicamente, o rebaixamento após ser derrotado pelo Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 0.

Veja abaixo quando cada grande foi rebaixado na era dos pontos corridos:

2007 – Corinthians – 38ª rodada

2008 – Vasco – 38ª rodada

2012 – Palmeiras – 36ª rodada

2013 – Vasco – 38ª rodada

2014 – Botafogo – 37ª rodada

2015 – Vasco – 38ª rodada

2016 – Internacional – 38ª rodada

2019 – Cruzeiro – 38ª rodada

2020 – Botafogo – 34ª rodada

Se for pegar desde 2003 contando o Brasileirão de 2004 e 2005, que tiveram, respectivamente, 24 e 22 equipes, o Grêmio caiu com três rodadas de antecedência, ao empatar por 3 a 3 com o Athletico-PR na 43ª rodada. Já o Atlético-MG, um ano depois, caiu ao empatar por 0 a 0 com o Vasco, no Mineirão, na 41ª rodada.

Pela frente, agora, o Botafogo tem Grêmio, Goiás, São Paulo e Ceará. Em casa, o Glorioso encara os tricolores gaúcho e paulista. Fora, enfrenta o Esmeraldino e o Vozão.