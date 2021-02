Botafogo x Sport: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Um jogo que envolve totalmente a luta contra a segunda divisão. Em situação complicada no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Sport entram em campo nesta sexta-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada da competição nacional.

O Botafogo é o 20º colocado, com 24 pontos, e precisa de uma vitória para tentar as mínimas chances de ainda permanecer na primeira divisão na próxima temporada. O Sport é o primeiro time acima da zona de rebaixamento, com 35 pontos.

Data-Hora: 05/02/2021, às 20h

Estádio: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Eduardo Barroca)

​Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Sousa, Victor Luís; José Welison, Romildo, Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Rafael Navarro, Cesinha.

Suspensos: –

Pendurados: Kanu, Diego Cavalieri, Rhuan e Pedro Raul

Fora: Gatito Fernández, Guilherme Santos, Lucas Barros, Rafael Forster e Pedro Raul (lesionados)

SPORT (Técnico: Jair Ventura)

​Luan Polli; Raul Prata, Adryelson, Iago Maidana, Júnior Tavares; Marcão Silva, Betinho; Patric, Thiago Neves, Marquinhos; Dalberto.

Suspensos: –

Pendurados: Marquinhos, Raul Prata, Sander, Rafael Thyere, Leandro Barcia, Patric, Jonatan Gómez e Hernane

Fora: Leandro Barcia

Palpites: na redação do LANCE!, 50% das pessoas acreditam que o Botafogo vencerá a partida; 25% votaram que o duelo terminará empatado e 25% apostaram que o Sport conquistará os três pontos.