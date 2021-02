Bragantino vence Atlético-GO e se aproxima do G7 do Brasileirão

Em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino derrotou o Atlético-GO pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Ytalo, no começo da segunda etapa, e Claudinho, nos acréscimos. Com a vitória, o Massa Bruta chega aos 47 pontos e sobe para a oitava colocação. A O Dragão permanece com 45 pontos e estaciona na 13ª posição.

>>>> Veja a tabela de classificação do Brasileirão

O próximo adversário do Red Bull Bragantino é o Flamengo, no estádio Nabi Abi Chedid, no domingo. Já o Atlético-GO recebe o time do Santos, no Antônio Accioly, no sábado.

Jogo bastante intenso, poucas chances criadas e gol anulado

Até a metade do primeiro tempo, Red Bull Bragantino e Atlético-GO fizeram um jogo de muita briga pela posse da bola, disputa intensa por espaço, mas com nenhuma oportunidade de perigo criada.

A primeiro lance perigoso surgiu apenas aos 30 minutos da etapa inicial. Edimar recebeu de Claudinho e cruzou, Ytalo escorou para Helinho bater. Jean defendeu e, na sequência, Ramires ainda tentou marcar no rebote, mas o goleiro do Dragão conseguiu evitar o gol.

O Atlético-GO respondeu cinco minutos depois. Após cobrança de escanteio, Éder desviou de cabeça, Marlon Freitas aproveitou e marcou para o Dragão. Mas arbitragem viu impedimento do volante e anulou.

Após esses dois lances, o jogo voltou ao panorama inicial de muita disputa e nada de lances de perigo. Jogada de perigo, só no finalzinho do primeiro tempo. Artur desceu pelo lado direito e cruzou, Ytalo dominou dentro da área, girou em cima do zagueiro e bateu, Jean estava ligado no jogo e fez uma ótima defesa.

Início do segundo tempo intenso e gol do Massa Bruta

As duas equipes voltaram com tudo na etapa complementar. Logo aos 4 minutos, Janderson disparou em velocidade e deu um belo passe para Wellington Rato. Mas o goleiro Cleiton estava mais esperto e antecipou o meia do Atlético-GO e conseguiu fazer o corte e salvar Red Bull Bragantino.

Quando o Massa Bruta respondeu o ataque Dragão abrindo o placar. Aos 10 minutos, Claudinho recebeu passe dentro da área, mas não foi egoísta e passou para Ytalo. O atacante bateu e inaugurou o placar: 1 a 0.

Quase empate do Atlético-GO e blitz do Bragantino

Quase que em seguida ao gol Massa Bruta, o Dragão por pouco não empatou. Aos 12 minutos, cruzamento na área do Bragantino, Wellington Rato desviou, a bola passa por Cleiton, mas Edimar estava esperto e evitou o gol do Atlético-GO.

A partir começou um bombardeio do Red Bull Bragantino. Artur (três vezes) e Ricardo Ryller tiveram ótimas oportunidades para marcar, mas quando não era a pontaria que falhava, o goleiro Jean estava lá para salvar o Dragão.

Com gol de Pênalti marcado pelo VAR, Massa Bruta liquida a fatura

O Dragão bem quem tentava o empate, mas o Red Bull Bragantino era senhor do jogo. E o gol que consolidou a vitória do Massa Bruta veio nos acréscimos. Após consultar o VAR o árbitro marca pênalti para o Bragantino, Claudinho, no dia do seu jogo de número 100 com a camisa do Massa Bruta, bateu e fechou a fatura.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 ATLÉTICO-GO – 34ª RODADA BRASILEIRO SÉRIE A

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 03 de fevereiro de 2021, às 19h15

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Gramado: Bom

Cartões amarelos: Ramires, Helinho, Léo Ortiz (BRA) / Willian Maranhão, Wellington Rato (ATL)

GOL: Red Bull Bragantino Ytalo (10’/2ºT) e Claudinho (48’/2ºT)

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar (Luan Cândido, 36’/2ºT); Raul, Ramires (Ricardo Ryller, 2ºT) e Claudinho (Vitinho, 50’/2ºT); Artur (Cuello, 36’/2ºT), Ytalo e Helinho (Bruno Tubarão, 20’/2ºT).

ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)

Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Willian Maranhão (Pereira, 24’/2ºT), Marlon Freitas (Vitor, 16’/2ºT), Janderson (Arnaldo, 37’/2ºT), Matheus Vargas (Rithely, 37’/2ºT) e Wellington Rato; Chico (Danilo Gomes, 16’/2ºT).