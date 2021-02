Bragantino vence o Atlético-GO no Nabizão, dá salto na tabela e Claudinho assume artilharia isolada

E nesta quarta-feira (3) o Red Bull Bragantino conquistou uma importante vitória no Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 34ª rodada, o clube de Bragança Paulista recebeu o Atlético-GO no Nabi Abi Chedid e venceu por 2 a 0. Com o resultado, saltou cinco posições na tabela e agora é 8º.

A primeira boa chegada da partida foi do Dragão. Aos 16 minutos do 1º tempo, Marlon Freitas arriscou da entrada da área e a bola passou perto da meta defendida por Cleiton.

A resposta dos donos da casa demorou, mas veio. Aos 30 minutos, o Bragantino conseguiu atacar muito bem direita e, dentro da área, Helinho finalizou com perigo. Jean fez boa defesa.

Cinco minutos depois, os visitantes chegaram a estufar as redes, com Marlon Freitas. Entretanto, como o volante do Dragão esta em posição de impedimento, o gol não foi validado.

Aos 40 minutos, o Atlético chegou mais uma vez. Wellington Rato viu Cleiton adiantado e finalizou do meio-campo, mas a bola passou à direira da meta defendida pelo arqueiro do Bragantino.

A última boa chegada da primeira etapa foi com o Braga. Ytalo dominou dentro da área, girou para cima de João Vitor e finalizou. Jean, mais uma vez, salvou e defendeu com o pé.

Segundo tempo

Na volta para a etapa final, a primeira boa chance foi do Dragão. Logo aos 4 minutos, Cleiton precisou sair do gol para fazer mais uma boa defesa no jogo, após chegada com Wellington Rato.

Aos 8 minutos, assim como no primeiro tempo, Matheus Vargas viu Cleiton adianto e finalizou de média distância. Para a sorte do goleiro do Bragantino, a bola foi mais uma vez para fora.

Foi então que, dois minutos mais tarde, o placar finalmente foi aberto em Bragança Paulista. Helinho tocou para Claudinho que, dentro da área, deu assistencia para Ytalo estufar as redes.

Apesar do gol sofrido, o Dragão teve bom poder de reação e respondeu logo em seguida. Aos 12 minutos, Wellington Rato recebeu dentro da área, finalizou, a bola passou por entre as pernas de Cleiton, mas Edimar salvou.

Aos 14 minutos, Artur levou perigo para o Bragantino e finalizou. Jean espalmou, fazendo boa defesa.

O camisa 7 do clube paulista voltou a levar perigo aos 27 minutos, depois de dominar dentro da área e finalizar, para mais uma grande defesa de Jean, que salvou com a ponta dos dedos.

Já nos acréscimos, o árbitro assinalou pênalti a favor do Bragantino após consultar o VAR e, na cobrança, Claudinho marcou o segundo. O camisa 10 do clube paulista, que completou seu jogo de número 100 pelo Braga, ainda foi a 17 gols e assumiu a liderança isolada do Brasileirão.

Com a vitória, o Bragantino se recuperou da derrota para o Internacional, na última rodada, voltou a vencer e saltou cinco posições na tabela. A equipe de Bragança Paulista agora ocupa a oitava colocação, com 47 pontos.

Já o Dragão, que havia vencido do São Paulo em casa, na rodada passada, voltou a tropeçar e caiu para 13º na tabela, ou seja, um posição, e segue com 45 pontos.

Ytalo e Claudinho comemoram gol do Bragantino no Nabi Abi Chedid, pelo Brasileirão Gazeta Press

RB Bragantino 2 x 0 Atlético-GO

GOLS: Ytalo e Claudinho (RB Bragantino)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar (Luan Cândido); Artur (Cuello), Ramires (Ricardo Ryller), Raul e Helinho (Bruno Tubarão); Ytalo e Claudinho (Vitinho). Técnico: Mauricio Barbieri

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Marlon Freitas (Vitor), Willian Maranhão (Pereira), Janderson (Arnaldo), Chico (Danilo Gomes) e Matheus Vargas (Rithely); Wellington Rato. Técnico: Marcelo Cabo

Classificação

– RB Bragantino: 8º lugar, com 47 pontos

– Atlético-GO: 13º lugar, com 45 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileirão e Copa Verde.

Domingo, 07/02, 20h30*, RB Bragantino x Flamengo – Brasileirão

Quinta-feira, 04/02, 19h*, Atlético-GO x Brasiliense – Copa Verde

*horário de Brasília