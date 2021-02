brasileiros escapam de ‘pedreiras’ em sorteio das fases preliminares; veja os confrontos

A Conmebol realizou na tarde desta sexta-feira, na sede da entidade, no Paraguai, o sorteio da fase preliminar da Conmebol Libertadores de 2021.

A definição interessa a dois clubes brasileiros, que ficarão com a sétima e oitava vagas do país na competição. Eles entraram direto na fase 2 e terão pela frente, respectivamente, Ayacucho, do Peru, e Deportivo Lara, da Venezuela.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O sorteio dessa fase envolvia, por exemplo, campeões sul-americanos, como o Atlético Nacional, da Colômbia, e o San Lorenzo, da Argentina. O problema é que um deles pode aparecer no caminho dos brasileiros na fase 3, a última antes dos grupos.

O representante “Brasil 7”, caso passe pelo Ayacucho, enfrentará o vencedor do duelo entre Independiente del Valle, do Equador, e “Chile 4”, também a ser definido. Já “Brasil 8”, superando o Lara, aguarda “Chile 3” ou San Lorenzo, da Argentina.

A Libertadores de 2021 começa já em 16 de fevereiro, com seis equipes disputando a chamada fase 1, na qual três se classificarão para sequência da principal competição do continente.

Já a fase 2, com a entrada dos brasieiros, acontece entre os dias 2 e 11 de março. As vagas nos grupos, na fase 3, serão definidas entre 16 de março e 8 de abril.

Fase 1 da Conmebol Libertadores:

Uruguai 4 x Universidad Católica (EQU) – E1

César Vallejo (PER) x Caracas (VEN) – E2

Royal Pari (BOL) x Guaraní (PAR) – E2

Fase 2:

E1 x Libertad (PAR) – C1

Brasil 7 x Ayacucho (PER) – C2

Uruguai 3 x Bolívar (BOL) – C3

Chile 3 x San Lorenzo (ARG) – C4

Brasil 8 x Deportivo Lara (VEN) – C5

E2 x Junior Barranquilla (COL) – C6

Chile 4 x Independiente del Valle (EQU) – C7

E3 x Atletico Nacional (COL) – C8

Fase 3:

C1 x C8

C2 x C7

C3 x C6

C4 x C5