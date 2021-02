Brenner, do São Paulo, é vendido ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos

O São Paulo acertou a venda do atacante Brenner ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Segundo apurou a reportagem do LANCE!, os valores giram em torno de 15 milhões de dólares (R$ 81 mi) a 18 milhões de dólares (cerca de R$ 97 mi). O contrato terá duração de cinco anos.

Schelotto cobiçado pelo São Paulo: Listamos 25 técnicos promissores sem clube



O camisa 30 não participou do treinamento no CT da Barra Funda na manhã desta quinta-feira. Com a venda, o Tricolor perde o seu artilheiro da temporada.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO

Brenner foi um dos principais destaques do São Paulo na temporada. Ele é o artilheiro do clube na temporada, com 22 gols marcados. No entanto, ele estava a sete jogos consecutivos sem balançar as redes.

Com a venda acertada, Brenner é desfalque certo contra o Ceará, na próxima quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.