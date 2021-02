Breno Lopes se diz surpreso por não ser inscrito no Mundial: ‘Ao menos vou estar ali’

O herói improvável Breno Lopes, autor do gol que garantiu o título da Libertadores, não poderá atuar pelo Palmeiras na disputa do Mundial, devido ao regulamento da competição. O atacante, em entrevista à ESPN, revelou que se surpreendeu com essa notícia.

– Fui pego de surpresa. Hoje cedo cheguei no clube e recebi mensagem da minha irmã. Ela estava acompanhando as notícias e me perguntou o que tinha acontecido. Me perguntou por que eu não ia para o Mundial. Eu não entendi também. Disse para ela que a gente ia viajar já amanhã. Ela me disse que a TV estava dando a notícia que eu estava fora.

Mesmo sem poder entrar em campo, o atleta revelou que viajará com o grupo palmeirense ao Catar.

– Logo em seguida que falei com minha irmã, o diretor do Palmeiras me chamou e me explicou essa situação. Fiquei muito triste, mas vou conseguir viajar com a delegação. Ao menos vou estar ali passando energia positiva para os jogadores e buscar esse título também.

Breno Lopes chegou ao Palmeiras em novembro em uma transferência nacional, vindo do Juventude-RS, após o fechamento da janela internacional. Com isso, o atleta não pôde ser inscrito pelo Verdão no Mundial de Clubes pois estava fora do prazo estipulado pela Fifa.

O Alviverde estreia na competição no próximo domingo (07), às 15h (horário de Brasília), contra o vencedor do confronto entre Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.