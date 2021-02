Nego Di convidou Pocah, Karol Conká e Viih Tube para o Cinema do Líder Cola-Cola, e os brothers comemoram a atração. “Desconectar é a palavra certa. Obrigada, Coca-Cola”, diz a cantora carioca. “Eu só queria isso”, completa o Líder. Todos elogiam a decoração. O grupo se prepara para ver a série “Todas as mulheres do mundo”.