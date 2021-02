Após Arthur e Projota serem os últimos a deixar a Prova do Líder do BBB21, Arcrebiano, Carla Diaz, Caio e Rodolffo gritam e comemoram na casa. Outros brothers também estão na área externa. “Arthur campeão”, diz o modelo. O cantor grita: “É gol do molequinho. É gol do Brasil”. Ao chegar na casa, a dupla é recebida com gritos e aplausos. Os participantes os abraçam. Para celebrar, os dois se jogam na piscina.