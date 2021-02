Brothers falam sobre as atitudes de Juliette e Pocah diz: ‘Mania de perseguição’ | casa BBB

No Quarto Colorido do BBB21, Nego Di, Pocah, Carla Diaz e Fiuk falam sobre Juliette. O Líder conta da situação que aconteceu ontem durante o programa ao vivo. “Ontem a gente estava no sofá, eu estava com a Karol e estava perguntando como a Pocah fala, estava tentando imitar ela. A Ju do nada: ‘Quero ver você tirar sarro…’, diz.