Mais uma dupla deixa a Prova do Líder McDonald’s. Instantes após a disputa completar 5 horas de duração, Rodolffo e Caio são eliminados por estar faltando um dos pedidos da Méqui BBBox. Sarah, que segue na prova ao lado de Gilberto garante aos dois: “Vou ganhar para a gente. Vocês vão dormir no Quarto do Líder“.