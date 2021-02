Caio fala com Sarah e Juliette sobre ser ele mesmo no confinamento: “Eu posso muito bem chegar lá fora e minha família falar assim… Quem é você? Nós vimos você aqui de um jeito e lá foi de outro, o que rolou? Entendeu o que passa na minha cabeça? É por isso que eu sou eu mesmo, do jeitinho que sou, do jeitinho que eu penso em ser, do jeitinho de tudo. Então é a minha verdade comigo e a minha responsabilidade e hombridade com quem esta torcendo por mim”.