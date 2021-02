‘Caiolffo’ no BBB21: amizade de Caio e Rodolffo reflete também nas famílias fora da casa | fora da casa

Virou amizade desde o primeiro momento! 🤠 Caio, da Pipoca, e Rodolffo, do Camarote, se tornaram uma dupla inseparável no BBB 21 e ganharam até um “shipp” dentro e fora do Big Brother Brasil. “Caiolffo” também vem refletindo longe do confinamento, e as famílias dos participantes já até se conheceram e assistiram ao programa juntos.

A #RedeBBB conversou com Waléria, noiva de Caio, e com o sertanejo Israel, dupla de Rodolffo, para saber o que eles estão achando dessa dupla dinâmica que se formou na casa mais vigiada do Brasil.

“Para quem não sabe, o Caio toca violão e, no repertório dele, tem músicas do Israel e Rodolffo. Fiquei muito feliz em ver essa proximidade. Caio está realizando um sonho. Imagina você poder conviver com o artista que admira? É incrível”, comemora Waléria.

A noiva do brother acredita que a amizade pode colaborar também no jogo: “Ajuda muito. Primeiro porque o Caio encontrou um apoio, e ter alguém para conversar nesse momento do confinamento é muito importante. É ótimo ter alguém que entende sua identidade cultural e suas brincadeiras. Isso torna a experiência mais leve.”

Israel, dupla de Rodolffo, concorda com Waléria: “Eles estão fortalecidos juntos. E o Caio é um cara do nosso ‘tipão’. Alegre, divertido, simples. Está sendo muito importante para os dois esse apoio mútuo e também para manter a alegria na casa. Os dois se mostraram fortes juntos”.

‘Rodolffo é mais razão; Caio, mais coração’

2 de 3 Caio e Rodolffo ficaram amigos desde o primeiro dia do BBB21 — Foto: Globo Caio e Rodolffo ficaram amigos desde o primeiro dia do BBB21 — Foto: Globo

No programa, Rodolffo e Caio dividem muitas afinidades. Mas no que será que eles diferem? Israel e Waléria entregam um pouco mais das características dos brothers para a #RedeBBB.

“O Rodolffo é mais razão. O Caio, mais coração. Então acho que eles se completam meio que como eu e o Rodolffo aqui de fora”, aponta Israel.

Waléria também conta um pouco mais sobre o fazendeiro goiano: “O que mais destoa entre eles, com certeza, é que o Caio nunca viu tanto do mundo. Ele é um menino do interior. O Rodolffo já viajou o mundo e, por isso, pode ensinar muito para o amigo.”

Processo de ‘Desconstrução’?

No BBB21, muito se fala entre os brothers sobre “desconstrução”. Caio e Rodolffo já citaram algumas vezes que também estão neste processo, e os familiares e amigos dos participantes comentam a importância dos dois estarem juntos na mesma caminhada.

“Fomos criados no interior de Goiás, e muita coisa que achamos erradíssimo hoje, era normal na época. Mas não vejo o Rodolffo ou o Caio como caras retrógrados, preconceituosos, que necessitam de uma desconstrução nesse sentindo. Eles são pessoas do bem e querem o bem para todo mundo”, afirma o sertanejo Israel.

Waléria analisa: “O Caio não sai muito. Então, para ele, é uma experiência única de aprendizado, de rever muita coisa, convivendo com pessoas diferentes e longe da família. Esse processo de reconstrução está acontecendo, com certeza.”

Amizade da ‘família Caiolffo’ 🥰🤠

3 de 3 Encontro da família de Caio e Rodolffo – Vera (mãe de Rodolffo) Waléria (noiva de Caio) Izabella (irmã de Rodolffo), Israel, Larissa (irmã de Caio) e Juarez (pai de Rodolffo) — Foto: Arquivo Pessoal Encontro da família de Caio e Rodolffo – Vera (mãe de Rodolffo) Waléria (noiva de Caio) Izabella (irmã de Rodolffo), Israel, Larissa (irmã de Caio) e Juarez (pai de Rodolffo) — Foto: Arquivo Pessoal

A união das torcidas de Caio e Rodolffo aconteceu pessoalmente no sábado, 30/01, quando a primeira Prova do Anjo do BBB21 consagrou Rodolffo como Anjo. As famílias dos brothers se conheceram e assistiram juntos ao momento, tornando “Caiolffo” algo real também fora do confinamento do Big Brother Brasil.

“A irmã do Rodolffo entrou em contato comigo e fez o convite de assistirmos juntas à Prova do Anjo. Foi muito bom principalmente com a vitória do Rodolffo”, rememora Waléria, que explica: “A aproximação é algo recente, mas temos em comum a saudade.”

Israel também esteve presente no encontro: “Nos conhecemos e nos adoramos. São muito gente boa. Com certeza estaremos ainda mais próximos quando a pandemia passar.”

Tanto Israel quanto Waléria dividem um sentimento em comum. “Quero eles juntos até o final, fazendo todos rirem como está sendo”, torce a noiva de Caio.

