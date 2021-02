Camila fica histérica após raspar cabeça e ganha prova de amor · .

Com a quimioterapia, os efeitos colaterais começarão a aparecer e causarão desespero em Camila (Carolina Dieckmann) em Laços de Família. Ela decidirá raspar a cabeça após ver que seus cabelos loiros estão caindo muito, mas ficará histérica ao ser vista por Edu (Reynaldo Gianecchini) careca. O médico a surpreenderá com uma prova de amor.

Na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, a mulher de Edu protagonizará cenas mais emocionantes e impactantes a partir de segunda (8). No próprio hospital, Camila sofrerá e chorará ao ter sua cabeça raspada.

“Será que o Edu vai gostar, mãe?”, perguntará Camila, preocupada em ser rejeitada pelo marido. “Claro, filha”, responderá Helena (Vera Fischer), ao ajudá-la a deitar-se no leito. Nesse momento, a estudante verá o sobrinho de Alma (Marieta Severo) entrar no quarto e terá uma crise histérica.

“Edu! Eu não quero que você me veja assim, sai daqui! Sai daqui, amor, por favor!”, pedirá a jovem ao tentar se esconder atrás da mãe. “Que isso, meu amor, sou seu marido”, soltará o bonitão. “O cabelo dela estava caindo, aí, ela resolveu raspar”, explicará a esteticista.

Edu se aproximará de Camila, a beijará e a abraçará. “Tá pensando o que? Que pode me dispensar, é? Você casou comigo, agora vai ter que me aguentar, quer você queira ou não”, deixará ele claro.

Reynaldo Gianecchini e Carolina Dieckmann em cena

Companheiro carinhoso

Com seus braços envolvidos em torno do corpo da mulher, eles pedirá: “Ei, olha pra mim. Eu te amo. Isso tudo vai passar. Queda do cabelo faz parte do tratamento. A gente já sabia que isso ia acontecer. Você foi muito corajosa de raspar logo, eu tô muito orgulhoso de você, da sua força, da sua iniciativa. Tô muito orgulhoso da mulher que eu tenho”, afirmará o sobrinho de Alma.

“Você vai continuar gostando de mim mesmo sem cabelo?”, perguntará a paciente. O médico sorrirá e dirá que não se casou com os cabelos dela e a encherá de beijos.

“Filha, você tem o rosto lindo. Se você preferir, a gente pode comprar uma peruca pra você”, sugerirá Helena. O cabeleireiro, que terá raspado a cabeça de Camila, falará que ela ficará um arraso de peruca e que ela pode até variar: “Escolher uma loira, uma morena, uma ruiva”. Edu curtirá a ideia e dará todo o seu apoio.

“Pode ser muito excitante ter uma mulher camaleoa. Com um visual diferente a cada dia. Sabe que eu nunca beijei uma ruiva?”, brincará o rapaz, que conseguirá arrancar um sorriso da personagem de Carolina Dieckmann.

