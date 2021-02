Camila pressente futuro e deixa Helena à flor da pele · .

A ligação entre Camila (Carolina Dieckmann) e Pedro (José Mayer) se tornará cada vez mais forte, e Helena (Vera Fischer) se preocupará com seu segredo. Em Laços de Família, o grosseirão irá visitar a jovem no hospital, e ela será só elogios para ele. A protagonista ficará aflita, sabendo que terá de revelar em breve que os dois são pai e filha.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, o administrador do haras cumprimentará a prima no quarto de hospital e, com expressão de pena, dirá que acabou de descobrir sobre a leucemia de Camila.

“Você vai ficar boa logo. Você é forte”, afirmará o personagem de José Mayer. “Acho que eu puxei um certo priminho da mamãe. Não me entrego fácil. Eu vou lutar até o fim. E eu sei que vocês dois vão me ajudar muito. Vão estar sempre do meu lado. Estou confiante que a quimioterapia vai funcionar e vou poder fazer o transplante de medula”, vai declarar a estudante.

Em seguida, ela explicará sobre o transplante e que Fred (Luigi Baricelli) pode ser compatível. Helena chorará ao ver a filha dizer que está estudando para saber tudo sobre sua doença. “Isso, Camila, assim que se fala. Você é uma das minhas”, incentivará Pedro.

O médico chegará ao quarto, e a paciente o apresentará ao personagem de José Mayer. “Ele é primo da minha mãe, entrou comigo na igreja representando meu pai”, falará a garota. “Cuida bem dela, doutor. Essa menina vale ouro”, comentará Pedro, orgulhoso. Helena ficará mexida.

Nesse ponto, a esteticista já saberá que Fred não tem muitas chances de ser compatível com Camila, já que os dois só são irmãos por parte de mãe. A protagonista viverá preocupada, pensando em quando terá de contar que Pedro é o verdadeiro pai de sua filha.

Saiba tudo que vai acontecer nas novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#44 – Josiane, é você? Camila ressuscita versão do mal em Haja Coração” no Spreaker.

