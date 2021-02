Camila se descontrola com revelações e enxota ‘espírito de porco’ · .

Em Haja Coração, Camila (Agatha Moreira) dará um chilique ao voltar ao trabalho na agência Peripécia. Sua personalidade boazinha abriu mão de sua sala, o que a deixará furiosa. A fotógrafa ouvirá algumas revelações sobre seu comportamento recente e chegará a dizer que a “outra” era um espírito de porco que acabou de enxotar do seu corpo na novela das sete.

Nas cenas que serão exibidas na próxima quarta (10), a filha de Lucrécia (Claudia Jimenez) vai torcer o nariz ao ver que colegas de trabalho acenderam até vela e rezaram para pedir sua recuperação. Na trama, ela sofreu um atentado e ficou em coma alguns dias pela segunda vez na história.

No entanto, a garota acordou sem se lembrar de nada do que aconteceu entre o acidente que ela havia sofrido e teve a vida salva por Giovanni (Jayme Matarazzo) e a tentativa de homicídio recente. Ela não recorda que se apaixonou pelo jovem da família de feirantes.

Ao ver a recepcionista levá-la até sua mesa, a herdeira de Agilson (Marcelo Médici) surtará. “Quer dizer que, além de melosa, romântica e idiota, eu também fui rebaixada a uma mesa na Peripécia? Cadê o Beto [João Baldasserini]? Beto, quero a minha sala de volta”, berrará a ex-boazinha.

“Posso saber o que houve com a minha sala? Vocês aproveitaram que virei uma songamonga e me jogaram no meio dos animais”, gritará Camila, já cara a cara com o gerente da empresa.

Sem amizade

Ele afirmará que a fotógrafa estava se dando muito bem com os colegas e era muito feliz trabalhando perto dos outros funcionários. “Aquela lá não era eu. Eu não quero amizade com essa gentalha. Eu quero minha sala de volta, agora, Beto”, esbravejará a megera.

O publicitário revelará que ela estava muito amável antes de sofrer um segundo acidente e que a sua antiga sala já está sendo ocupada por outra pessoa. “Sabe o que eu acho? Que aquele era um espírito que tomou conta do meu corpo todos esses meses, um espírito de porco. Cada dia que passa eu descubro coisas piores”, falará Camila.

Ela ficará ainda mais indignada ao ficar a par de que está fazendo uma campanha com crianças. “Eu fiz isso [olhando as fotos], eu detesto criança, não tenho a menor paciência. Acho que eu tô vivendo um pesadelo. Alguém me acorda”, pedirá a personagem de Agatha Moreira.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), trama escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise da novela das sete da Globo.

O folhetim é de Daniel Ortiz, mesmo autor da inédita Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar a ser exibida nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.