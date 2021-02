Campeão brasileiro pelo Corinthians, Fábio Carille é oferecido ao Fluminense

Campeão brasileiro pelo Corinthians, o técnico Fábio Carille foi oferecido ao Fluminense para comandar a equipe na próxima temporada. Atualmente, ele está no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Segundo apuração do LANCE!, no primeiro momento, o Tricolor não se interessou pelo nome, mas também não descartou. Vale lembrar que o Flu está sendo comandado por Marcão desde a saída de Odair Hellmann.

Carille estaria disposto a voltar ao Brasil para assumir o Fluminense. Contratado para salvar o Al-Ittihad do rebaixamento na última temporada, o treinador cumpriu o objetivo e vinha até recebendo sondagens de clubes do Oriente Médio. Atualmente, a equipe está na final da Copa dos Campeões.

O Flu já iniciou o planejamento da próxima temporada com Marcão, que está auxiliando o clube independentemente de sua permanência. Vale lembrar que o ídolo tricolor é parte da comissão técnica permanente. Entretanto, há certa cautela, principalmente com relação a contratações e metas, já que o Fluminense ainda não tem vaga confirmada nem na pré-Libertadores, podendo até entrar já na fase de grupos da competição.

Além disso, o clube já garantiu que confia e ficará com Marcão até o fim desta temporada. Desde que Odair foi para a Arábia Saudita, o técnico tem sido defendido por dirigentes e jogadores contra as críticas. Neste momento, o Fluminense vem de quatro jogos sem derrota e é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, cinco abaixo do São Paulo, atual quarto lugar, que dá a vaga direta na Libertadores.

– Já tivemos uma prévia com o presidente e o Paulo Angioni. Sou funcionário do clube, me dedicado a isso. Algumas coisas podemos organizar para não ficar em cima. O calendário é apertado. Estamos fazendo reuniões para pensar nesse calendário após o Brasileirão – disse Marcão em entrevista coletiva.

Depois de encerrar a carreira como jogador, Carille se tornou auxiliar técnico, integrando a comissão do Grêmio Barueri antes de chegar ao Corinthians. Ele acabou assumindo o comando no fim de 2016, depois da demissão de Oswaldo de Oliveira. Neste ano, ele foi campeão paulista e também do Brasileirão. Em 2018, conquistou o bicampeonato estadual, acertou com o Al Wehda em maio e retornou ao clube paulista em dezembro, sendo demitido em novembro de 2019.