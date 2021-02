‘Cancelamento de Lucas’ no BBB21 bate ibope de anúncio da Covid-19 no BBB20 · .

O “cancelamento de Lucas Penteado” durante o Jogo da Discórdia do BBB21, na noite de segunda-feira (1º), bateu o ibope do anúncio da chegada da Covid-19 durante o BBB20. Com o ator sendo apontado pela maioria dos colegas de confinamento como “cancelador”, o programa atingiu a média de 30,4 pontos. Já na edição em que Tiago Leifert avisou os participantes que o novo coronavírus havia chegado ao Brasil, a atração registrou 30,3.

Na mesma noite em que A Força do Querer bateu 32,9 pontos de audiência, o BBB21 pegou fogo na “reunião de condomínio” do reality. Leifert propôs que os brothers indicassem dois “canceladores” da edição, os responsáveis por influenciar os outros.

A maioria escolheu Lucas e Juliette Freire como os “vilões”, que causam discórdia na casa, mesmo após o ator de Malhação – Viva a Diferença e a advogada terem sido alvos de ataques e exclusão na casa.

Foi também no Jogo da Discórdia que a atração ultrapassou os 30 pontos pela primeira vez nesta edição. O BBB20 também conquistou seu primeiro ibope na casa de três dezenas em uma segunda-feira, quando o sucessor de Pedro Bial no comando do programa quebrou o protocolo da Globo ao levar informações externas ao confinados.

No dia 16 de março de 2020, Tiago explicou de forma rasa sobre a pandemia da Covid-19, e o programa registrou 30,3 pontos, sendo a terceira melhor segunda-feira de toda a edição, perdendo para o dia 6 de abril (30,9) e para a final do BBB20, no dia 27 de abril (34,2).

Veja abaixo as audiências da segunda-feira, 1º de fevereiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,0 Bom Dia São Paulo 8,0 Bom Dia Brasil 8,2 Mais Você 6,5 Encontro com Fátima Bernardes 6,5 SP1 10,5 Globo Esporte 10,2 Jornal Hoje 10,9 Sessão da Tarde: Tudo por um Pop Star 11,4 Laços de Família 18,8 Malhação 17,8 Flor do Caribe 21,8 SP2 24,8 Haja Coração 27,0 Jornal Nacional 27,2 A Força do Querer 32,9 BBB21 30,4 Tela Quente: Garota Exemplar 16,9 Jornal da Globo 8,9 Vai que Cola 6,2 Corujão: Anomalisa 4,0 Boletim Rede BBB 4,6 Hora 1 4,3 Média do dia (7h/0h): 6,8 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,3 Balanço Geral Manhã (rede) 1,8 Balanço Geral Manhã (local) 3,7 Fala Brasil 3,9 Hoje em Dia 4,4 JR 24H (Manhã) 4,2 Balanço Geral 8,0 Escrava Mãe 5,7 JR 24H (Tarde 1) 4,8 Cidade Alerta 7,7 JR 24H (Tarde 2) 7,6 Jornal da Record 9,8 Gênesis 14,9 Topíssima 6,7 Troca de Esposas 3,5 Chicago PD Distrito 21 2,6 JR 24H (Madrugada) 2,0 Entre Linhas 1,1 Igreja Universal do Reino de Deus 0,7

Média do dia (7h/0h): 5,5 Primeiro Impacto 3,9 Bom Dia & Cia 4,6 Triturando 4,7 Casos de Família 4,2 Triunfo do Amor 6,2 Quando me Apaixono 7,3 SBT Brasil 6,0 Roda a Roda 7,0 Cupom Premiado Baú 7,1 Chiquititas 6,5 Programa do Ratinho 6,0 Arena SBT 3,1 The Noite 2,1 Operação Mesquita 2,3 Triturando (reapresentação) 1,9 SBT Brasil (reapresentação) 2,0 Primeiro Impacto 2,6

Fonte: Emissoras