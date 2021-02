‘Caráter não tem cor’ · .

Depois de Rafa Kalimann rebater uma fala de Karol Conká sobre Thelma Assis no BBB21, a campeã do BBB20 se manifestou nesta quarta (3). A médica afirmou que conquistou tudo o que tem com seu próprio esforço e aproveitou para dar uma lição de moral na cantora. “Caráter e boa índole não têm cor”, disparou.

Karol havia dito que Thelma só conseguiu conquistar espaço na final da edição passada e ser campeã porque teve apoio e proteção de suas “amigas brancas”, em especial de Rafa e Manu Gavassi. Ela quis insinuar que chegaria à final por ela mesma.

“Quem me protegeu lá dentro foi a minha coerência, minha consciência negra de jamais oprimir um dos meus, ao contrário do que tem sido feito”, alfinetou a ex-BBB, citando a situação em que a rapper foi uma das responsáveis pelo isolamento de Lucas Penteado na casa.

“Em minha vida eu ocupei todos os espaços que desejei ocupar provando para as pessoas que boa índole não tem cor”, completou Thelma. “Tá na hora de acordar para o jogo e parar de se comparar com a galera do ano anterior”, aconselhou a médica.

Thelma ainda aproveitou para dar uma alfinetada final em todo o elenco do BBB21, que menciona a edição anterior a todo momento. “Quem nasceu para ser 21, nunca será 20”, afirmou, em seu Twitter.

Confira:

Em minha vida eu ocupei todos os espaços que desejei ocupar provando para as pessoas que caráter e boa índole não tem cor.

Quem me protegeu lá dentro foi a minha coerência, foi a minha consciência negra de jamais oprimir um dos meus, ao contrário do que tem sido feito.

— Thelma 🎭 (@thelminha) February 3, 2021

Tá na hora de acordar para o jogo e parar de se comparar com a galera do ano anterior.

Quem nasceu pra 21 nunca será 20.

— Thelma 🎭 (@thelminha) February 3, 2021

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#24 – Quem são os protagonistas, barraqueiros e embustes do BBB21?” no Spreaker.