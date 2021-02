Carla Diaz, Lucas Penteado e Nego Di conversam sobre convivência e jogo, e o Líder opina: ‘Ninguém é amigo’ | casa BBB

rua é outro tipo de conversa. Mas eu entendo que aqui a gente vive em uma comunidade, são mais pessoas. E se eu não for flexível, eu não consigo me relacionar, mas eu não vou ser desleal com os meus sentimentos. Eu não vou ser mal educado. Cada um tem o seu tempo, eu vou trocar ideia, conversar”.

E continua: “Ainda mais ontem. O fato de ter que influenciar sozinho na vida de uma pessoa, que eu nem queria que fosse ela, é muito doloroso sabe?! Ainda mais porque a menina já tinha passado por várias coisas e não queria ser mais uma coisa que pudesse magoar ela. Mas acontece, é do jogo. Já estou tranquilo, votei e é isso aí mesmo. Acho que agora, daqui em diante, vai ser mais tranquilo porque o jogo em si começou a se desenhar. As pessoas já sabem quem é quem, as suas alianças, e é importante jogar. Não dá para ficar nessa parada de que todo mundo é amigo porque, para começar, ninguém é amigo, mas tem umas pessoas que tem uma afinidade maior. A gente não pode esquecer que a gente se conhece há uma semana”. A atriz concorda com o Nego Di.