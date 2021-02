Carnaval cancelado? Humorista do Lady Night estrela série com folia no isolamento · .

Conhecido por sua parceria com Tatá Werneck no Lady Night, Marco Gonçalves mostrará um lado diferente a partir desta quinta-feira (4). O humorista é um dos atores da websérie De Onde Vem?, que ensina que é possível pular o Carnaval de maneira responsável, sem quebrar o isolamento social nem promover aglomerações. Além de divertir, a atração ainda promete inspirar aqueles que estão abalados com o cancelamento da folia.

A série tem três episódios e será disponibilizada diariamente nas redes sociais do Bloco Casa Comigo, um dos mais tradicionais de São Paulo –e que estaria tomando as ruas da cidade justamente na primeira semana de fevereiro. Além dos capítulos, o projeto contará com uma música e um videoclipe inéditos: uma versão de Quando o Carnaval Chegar, de Chico Buarque.

Gonçalves interpreta Marcão, que chora suas mágoas por causa do fim da festa de Momo com suas plantinhas. Já Sarah (Sarah Roston) está frustrada por não poder tocar nenhum instrumento musical. E Pri (Priscila Castello Branco) é a irresponsável que tenta dar uma fugidinha para aproveitar o feriado. Os três são visitados pela irreverente Aurora (Thiago Albanese), uma entidade mágica que os rememora do que o Carnaval realmente é feito.

Apesar de compartilharem o mesmo nome, Marco Gonçalves e Marcão não têm muito em comum em relação à maneira com que lidam com o cancelamento da folia. “Eu estou numa posição oposta à do Marcão. Ele está na dor de não ter o Carnaval. Eu estou em paz com a minha família, curtindo um sossego, acabamos de nos mudar para uma casa gostosa”, conta o ator ao ..

Não que o humorista não seja adepto das festas carnavalescas. Gaúcho, ele admite que demorou a conhecer a folia, mas se rendeu. “Eu saí do Rio Grande do Sul com 20 anos, não tinha relação nenhuma com o Carnaval, sabia a escola de samba campeã pelo noticiário e olhe lá. Mas tenho amigos que me levaram a São Luiz do Paraitinga [SP], para a Marquês de Sapucaí [sambódromo do Rio de Janeiro], eles me ensinaram a brincar Carnaval. Já fui a Olinda [PE] duas vezes”, valoriza o marido de Andréia Horta.

Gravações na pandemia

Os três episódios da série De Onde Vem? foram rodados em plena pandemia, com todos os protocolos e cuidados necessários para preservar a equipe e o elenco. Mas Gonçalves já está acostumado com esses procedimentos. Afinal, a quinta temporada do Lady Night foi gravada da mesma maneira.

“Quando o Thiago Albanese avisou que tinha um conteúdo legal, divertido mas com uma mensagem importante, de curtir sem aglomeração, eu me amarrei muito. Já faço projetos pro audiovisual com todo o protocolo, então me servi desse know-how para gravar o De Onde Vem?”, lembra.

O ator sabe bem dos riscos que a população corre por não seguir corretamente os protocolos de segurança. No fim do ano passado, tanto ele quanto Andréia Horta testaram positivo para a Covid-19. A atriz de Um Lugar ao Sol relatou dores de cabeça e nos olhos, fraqueza, tontura, tosse e cansaço. Já seu marido deixou de sentir o cheiro e o gosto das coisas. “Meu olfato ainda está ensaiando uma volta, o paladar vem e vai”, revela Gonçalves.

Depois do De Onde Vem?, ele se prepara para uma nova temporada do Lady Night. “Vem com tudo, muitas novidades. A Tatá está muito reclusa, mas a gente já está se falando para planejar tudo”, diz ele, que também desenvolve um projeto secreto com uma plataforma de streaming.

Confira o teaser da websérie do Bloco Casa Comigo: